Magyar karrierexpó Londonban

Az, hogy a karrierexpón részt vevő cégek a világgazdaság egyik fellegvárában keresnek munkatársakat, jól jelzi, hogy olyan állásokról van szó, amelyeknél már nem a munkaerő olcsósága az elsődleges szempont. – Azok a cégek, akik itt megjelentek, már a befektetők új hullámát képviselik, akik kifejezetten magas hozzáadott értéket képviselő tevékenységeket hoznak Magyarországra, és ennek megfelelően rendkívül magas képzettségű, tapasztalt vagy jó egyetemeken végzett potenciális munkaerőt keresnek – mondta lapunknak Kumin Ferenc nagykövet. – Mivel ezek a cégek magyarországi állásokat kívánnak betölteni, fontosnak tartják a magyar tudást, így mindenki előnnyel indul, aki magyar – hangsúlyozta a diplomata. Hozzátette, hogy az angliai képzés vagy munkatapasztalat a pályázók magas szintű angolnyelv-tudását is garantálja a munkáltatók számára.

A munkalehetőségek szinte hónapról hónapra változnak, ahogy újabb cégek jelennek meg, és ahogy a munka értéke és az elérhető fizetések is egyre jobbá válnak. Fotó: Google Free Pictures

– Több budapesti állásra is keresünk munkatársakat, és mindenütt szükséges a magyar- és az angolnyelv-tudás is. Azt tapasztaljuk, hogy azok a szakemberek, akik mindkét országban éltek és dolgoztak, nagyon jól értik egy olyan vállalat működését, mint például a Tesco, amely mindkét országban jelen van – mondta Alex Laffan, a Tesco Business Services, Central Europe igazgatója, aki maga is Budapesten dolgozik.

Az interneten meghirdetett esemény helyei napokon belül beteltek, ahova végül nyolcvan diák és fiatal szakember jött el, hogy meghallgassa a cégek ajánlatait. Mint többen elmondták,

egy ilyen rendezvény arra is nagyon jó, hogy megismerjék a többi itt tanuló vagy dolgozó honfitársukat. Erre az utóbbi időben nem sok lehetőség volt, mert a járványügyi korlátozások miatt már jó ideje nem lehetett ilyen személyes jelenléttel zajló rendezvényeket tartani.

Kumin Ferenc nagykövet azt reméli, hogy mostantól jobb lesz a helyzet.

– Egy ilyen esemény a személyes jelenléttől válik élővé, attól lesz igazi segítség a cégeknek és a munkát keresőknek is. A célunk az, hogy sokkal sűrűbben tartsunk ilyen rendezvényeket, hogy az érdeklődők más cégektől is kaphassanak naprakész információt arról, hogy mit kínálnak Magyarországon, és milyen lehetőségek várják őket, ha hazaköltöznek. Mert ez szinte hónapról hónapra változik, ahogy újabb cégek jelennek meg, és ahogy a munka értéke és az elérhető fizetések, valamint az egyéb kondíciók is egyre jobbá válnak – világított rá a nagykövet. Utalva arra, hogy a munkáltatók abban bíznak, hogy még a világszerte keresett szakmákban is lesz, akit haza tudnak csábítani.

– Tizenhét év tapasztalata alapján mondhatom, hogy nagyon sok tehetséges magyar van a világon – összegezte Vallois Tamara, a Wizz Air toborzási és szervezet-fejlesztési vezetője. – Ahhoz, hogy valaki sikeres karriert fusson be, nem kell külföldre költözni. Magyarországon ugyanolyan versenyképes fizetésekkel lehet nagyon szép karriert építeni.