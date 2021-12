Szabályozza az EKB a kriptodevizás fizetéseket

Sok cég úgy árusítja termékeit vagy szolgáltatásait, hogy kriptodevizát is elfogad fizetőeszközként, persze a jegybanki devizában meghatározott árat napi árfolyamon átszámítva. Az Európai Központi Bank (EKB) novembertől azonban figyelni fogja azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek a kriptodevizás ügyleteket is elfogadják. Először azok a cégeket vizsgálják, amelyek eddig is a bank felügyelete alá tartoztak, a többiekre pedig akkortól, amikor erről értesítik őket. Az ellenőrzés ki fog terjedni minden olyan ügyletre, amelyben bármilyen módon szerepelhet kriptodeviza.

A kriptodevizák szabályozása évek óta kihívás a jegybankoknak és egyéb pénzügyi szabályozó hatóságoknak, miután nem lehetett őket egyértelműen valamely másik fizetőeszközhöz vagy befektetési termékhez hasonlítani, így értelemszerűen az azokra vonatkozó szabályozás sem terjeszthető ki rájuk. Az ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy hiányosan vagy egyáltalán ne szabályozzák őket, miközben más esetekben egyrészt a pénzmosást szeretné kiszűrni a szabályozás, másrészt védeni hivatott a pénzt és egyéb értékeket birtoklók érdekeit, például betétvédelmi vagy befektetővédelmi alapok által.

Az EKB ugyanakkor jelezte, hogy nem szeretnék akadályozni a pénzügyi rendszer technikai fejlődését, ezért

nem korlátozni szeretnék az eddig nem szabályozott eszközök használatát, hanem szabályozni és felügyelni, mégpedig összhangban a nemzetközi szabályozással.

A kriptodevizák vásárlási célú használata eddig nem volt elterjedt, egyrészt azért, mert árfolyamuk rendkívül gyorsan ingadozik a sokkal elfogadottabb jegybanki devizákhoz képest, másrészt mert a kriptodevizák megvásárlása és tárolása nem teljesen biztonságos: előfordulhat, hogy tolvajok az interneten keresztül el tudják lopni őket, ami ellen nehéz védekezni, jogsegélyért pedig nincs hová fordulni.

Az utóbbi időszakban azonban a kriptodevizák piacán egyfajta túlburjánzás, mánia jelei mutatkoznak: az árfolyamok meredeken emelkednek, sokan azért igyekezek vásárolni belőlük, mert úgy gondolják, hogy a folyamat még sokáig tarthat, így jelentős nyereséghez juthatnak. A birtokolt eszközöket ugyanakkor adott esetben szívesen használják vásárlásra is, pláne, ha esetleg egy üzlet kicsit vonzóbb árfolyamon számítja be azokat épp azért, hogy a kriptodevizák tulajdonosait is vásárlásra serkentse. Így értelemszerűen mindenfajta kriptodevizás ügylet gyakoribb lett, ezért a szabályozás és a biztonság kérdése is előbbre került, pláne, hogy indul a karácsonyi vásárlási időszak.

A szabályozó hatóságok számára ugyanakkor kiemelten fontos, hogy azok a vállalkozások, melyek csak azért foglalkoznak kriptodevizákkal, mert ügyfeleik egy része ezt igényli, ne szembesüljenek ilyen problémákkal, egyúttal

ne legyenek résztvevői akár szándékaik ellenére sem például pénzmosási ügyeknek.

Borítókép: Az Európai Központi Bank székháza Frankfurtban (Fotó: Ralph Orlowski)