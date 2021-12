Egyre nagyobb a tumultus a használt autók piacán

Nem túlzás azt állítani, hogy mindennapi életünk meghatározó eszközének számít a gépjármű, amely a felgyorsult világunkban szinte létszükséglet. Magyarországon továbbra is jelentős hányadát teszik ki a gépjárműparknak a használt autók, amelyek átlagéletkora évről évre egyre nő, és ebből fakadóan a problémáik is szaporodnak. Ez a helyzet ráadásul egyre tartósabbnak ígérkezik, miután világszerte akadozik az új autók gyártása az immáron krónikus alkatrészhiány miatt. A kevesebb és nehézkesebb előállítás, valamint a szállítási problémák pedig egyre feljebb srófolják az új járművek árát.

A DataHouse legfrissebb adataiból kiderül, hogy továbbra is pörög a használtautó-import. Novemberben 11 963 külföldről behozott, használt személyautót regisztráltak az országban, ami a tavaly novemberi szinthez képest 17,3 százalékos növekedést jelent. Eközben új gépkocsiból csak 9495 darabot helyeztek forgalomba, az egy évvel korábbinál 28 százalékkal kevesebbet. A kiragadott adatoknál azonban sokkal beszédesebb a tendencia, amely – a JóAutók.hu összeállítása szerint – rávilágít, hogy hónapok óta 12 ezer körüli vagy azt meghaladó mennyiségű importált személygépjárművet regisztrálnak Magyarországon, míg új autóból a nyár vége óta rendre csupán kilencezer-ötszáz körüli mennyiséget helyeznek forgalomba.

– Nem mindegy, hogy magánszemélytől vagy használtautó-kereskedőtől vásároljuk a kiszemelt négykerekűt – hangsúlyozta lapunk kérdésére Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (FEOSZ) ügyvezető elnöke.

Az előbbi esetben minden a magánszemély feleken múlik, míg a másodikban az autókereskedőt elvileg a gyakorlata szerinti céges szabályok és jogi feltételek kötik. Amennyiben az eladó magánszemély, akkor a vevő – jó eséllyel – teljesen fel tudja térképezni, milyen portékát vásárol, főleg, ha ő a jármű első gazdája. Ha már kiválasztottuk az igényeinknek és a pénztárcánknak megfelelő járművet, mindenképp tájékozódjunk arról, kivel is kötünk üzletet. Ennek két okból van jelentősége. Egyrészt, megismerve az eladót, illetve annak szokásait, nemcsak irányított kérdésekkel tájékozódhatunk a gépjármű állapotáról, de az elmondásokból magunk is leszűrhetünk bizonyos következtetéseket. Másrészt – ha esetleg az autóval kapcsolatban a későbbiekben problémánk lenne – az eladó személye meghatározó abból a szempontból is, hogy mennyire kompromisszumkész, vagy csak a független jogorvoslati fórumban bízik – jegyezte meg a szakember.

Szerencsés, ha a használt gépkocsi adásvételi szerződéséhez az áruba bocsátott négykerekűről fénykép is készül

– Miután megismertük az eladó személyét, feltétlen győződjünk meg a gépjármű állapotáról. Ehhez, az eladóval való beszélgetésen túl, mindenképpen vizsgáltassuk át az autót megbízható szakemberrel is.

Amennyiben az eladónak nincs rejtegetnivalója, ehhez hozzá fog járulni – említette Baranovszky György, utalva arra, hogy a gépjármű kilométer-számlálójában szereplő tényleges érték eltitkolása, megmásítása az utóbbi időben sajnos gyakorivá vált. A fogyasztóvédő szakértő emiatt is javasolja, hogy a vevő feltétlenül szerezze be az autó szervizkönyvét, illetve internetes ügyfélkapuja használatával kérdezze le az alapadatait a díjmentesen elérhető Jármű Szolgáltatási Platformról. Sőt – tette hozzá –, szükség esetén kérjünk tájékoztatást a márkaszerviztől az autó karbantartási múltjáról is.

Mindezek után következhet a szerződéskötés; aláírás előtt a vevő a dokumentum minden apró részletét figyelmesen olvassa el – tanácsolja a Feosz elnöke –, nehogy olyan feltételt tartalmazzon, amely nem felel meg a valóságnak, vagy adott esetben a kuncsaft számára hátrányos következménnyel járhat. A leggyakoribb ilyen eset a gépjármű állapotáról szóló tájékoztatással kapcsolatban fordul elő. – Ne általánosságokra, hanem konkrétumokra törekedjünk, amelyek alapjául ismét csak a már említett részletes és pontos szervizkönyv szolgálhat. Ennek híján – amikor csupán azt írják a szerződésbe, hogy „megtekintett állapotban” vette meg az új tulajdonos az autót – utólag nehézkes bizonyítani a kifogásokat. Annak sikere akkor már csak a feleken múlik. Baranovszky György a részletes bizonyítást segítendő azt javasolja, hogy az adásvételi dokumentációhoz csatoljanak fényképeket is, de az a legjobb, ha az eladó jótállást vállal a portékájáért.

Ezzel el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy mit tehetünk, ha a megvásárolt járművel problémák merülnek fel. Mindenekelőtt forduljunk szakemberhez a hiba szakszerű feltárása érdekében. Ha azt állapítják meg, hogy a hiba már a vásárlás előtt fennállt, de arról a vevő nem kapott megfelelő tájékoztatást, késedelem nélkül vegye fel a kapcsolatot az eladóval. Jobbik esetben sikerül megegyezni a feleknek a költségek viseléséről. Ha erre mégsem kerülne sor, jogi személy eladó esetén fordulhatunk a kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületekhez, amelyek ingyenes, gyors eljárás keretében nyújthatnak megfelelő jogorvoslatot, illetve ezt követően vagy ehelyett a polgári eljárások is nyitva állnak.

A panaszos fogyasztó továbbá fordulhat a Magyar Autóklubhoz vagy akár a FEOSZ tagszervezetéhez is – hangsúlyozta az ügyvezető elnök. Természetes személy eladó esetén azonban sajnos csak a bíróság lehet az egyetlen út a vásárló igazának a bizonyítására. Ám a bíróság is csak akkor ad helyt a panaszos igényének, ha a hiba független a jármű használtságától, illetve a probléma súlya jóval túllépi a gépkocsi korától elvárható állapotot.

