Omikron-rali a világ tőzsdéin

– Nem a hírek alakítják a tőzsdét, hanem a tőzsde a híreket – mondta André Kostolany, az egykori magyar származású tőzsdeguru, és most ennek a legjobb példáját láthatjuk.

November 26-án meredeken zuhantak a tőzsdei árak, ezt a kriptodevizák is követték, és ezt szinte mindenki arra fogta, hogy előző nap új vírusmutánst azonosítottak Dél-Afrikában. Önmagában az ettől való félelem nem tűnt indokoltnak, hisz eddig is képződtek az újabb variánsok, és az előző kettőnél még szárnyaltak a tőzsdék, ráadásul senki nem gondolhatta, hogy most hirtelen elakad az új variánsok megjelenése, legfeljebb abban lehetett bízni, hogy idővel hatásukban megszelídülnek az újabb változatok, és influenzává mérséklődik a járvány.

Most hétfőn mindennek az ellenkezője zajlott: óriási vételi erő uralkodott el a piacokon, ami kedden is kitartott. Az előző napokban-hetekben gyengélkedő részvények szárnyra kaptak, még az amerikai tőzsdéről való kivezetés előtt álló Didi is felpattant tíz százalékkal.

A legfőbb magyarázat általában az volt, hogy Anthony Fauci, a Fehér Ház egészségügyi főtanácsadója szerint az omikronnal kapcsolatos első tapasztalatok biztatók, jóllehet az tíz nappal korábban is tudható volt, hogy a variáns már hosszabb ideje jelen lehet, de halálozást még nem okozott.

Volt ugyanakkor mind a két esetben olyan, a piacokra ható fundamentális ok, ami sokkal inkább hatással lehetett az árfolyamokra. November folyamán nyilvánvalóvá vált az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed számára is, hogy az infláció elhúzódik, ezért több hónapos bizonytalankodás után fel kell gyorsítaniuk a monetáris szigorítás megindítását, vagyis viszonylag gyorsan elzárni a tőzsdei árak szárnyalását éltető pénzcsapot. Természetes, hogy ezt esés követte, amely aztán azon a bizonyos pénteki napon felgyorsult.

Az árak összességében sokat estek november folyamán, időszerűvé vált egy korrekció, ráadásul egy váratlan lépés is történt: most hétfőn a kínai jegybank csökkentette a kötelező jegybanki tartalékrátát, ami egyfajta monetáris könnyítésnek tekinthető, hisz a bankok többet hitelezhetnek. Ez bizonyos mértékig kompenzálhatja a Fed és az Európai Központi Bank várható szigorításait, ami a tőzsdéknek értelemszerűen kedvező.

