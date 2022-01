A gazdák kezében a vidék sikerességének kulcsa

Megvédjük a magyar földet, kiállunk a magyar gazdákért. Az elmúlt években átgondolt, tervszerűen, lépésről lépésre építkező agrárpolitikát folytattunk, melynek kézzelfogható eredményei már most magukért beszélnek – hívta fel a figyelmet Nagy István, agrárminiszter. A gazdákkal közösen elért eredményekről a tárca kiadványt készített a gazdálkodók számára, amelyben az eddigi sikerek mellett a jövőbeli terveket is sorra veszik. A tájékoztatót Nagy István Győrffy Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökével, Jakab Istvánnal, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnökével és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztossal közösen mutatta be.

A miniszter elmondta: az elmúlt években látványosan növekedett a mezőgazdaság teljesítménye: nőtt az agrárexport, javult az ágazat termelékenysége. Nagy eredmény, hogy az elmúlt két év sokrétű kihívásai ellenére a magyar gazdák magas szinten vették ki részüket a lakosság élelmiszerellátásából. – Elköteleztük magunkat a vidék felvirágoztatása iránt, mérettől függetlenül támogatjuk a gazdálkodókat, agrárvállalkozásokat – emelte ki.

A tárcavezető beszámolója szerint 2010 után gyökeresen át kellett szervezni az igazságtalan finanszírozási rendszereket, de ma már jól működő hitelprogramokat és támogatási konstrukciókat vehetnek igénybe a becsületes magyar gazdák. A gazdák likviditását, biztos megélhetését segíti az is, hogy évről évre kiszámíthatóan jutnak hozzá a jövedelempótló agrártámogatásokhoz, amely termelés- és jövedelembiztonságot nyújt számukra, és amely felhasználható a beruházások önrészének a finanszírozásához is.

Csak a közvetlen támogatásokkal számolva évente közel ötszázmilliárd forint kifizetésben részesülnek a termelők.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány döntésének köszönhetően az előttünk álló európai uniós fejlesztési ciklusban a vidékfejlesztési kerethez nyolcvanszázalékos nemzeti kiegészítő forrás biztosított, ennek köszönhetően korábban nem látott mértékű támogatás segíti a vidék megújulását.

A ciklus végéig, vagyis 2027-ig összesen 4265 milliárd forint fordítható a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére, amire a két átmeneti évben 1529 milliárd forint jut. A tárca tavaly ezermilliárd forintot meghaladó összegben írt ki pályázatokat, a jelentős érdeklődésnek köszönhetően pedig több felhívásnak is megemelték a keretösszegét.

– Azt szeretnénk, ha minden magyar agrárvállalkozó nyertese lenne a történelmi léptékű támogatásoknak és, stabil alapokra építkezve, élnének a lehetőségekkel. A pénzügyi lehetőségek azonban csak akkor lehetnek a valóságban is működőképesek, ha van befektetési, fejlesztési kedv a gazdálkodókban. Ennek érdekében kedvezőbb feltételeket teremtünk a családi vállalkozóknak, rendeztük az osztatlan közös földtulajdont, és elősegítjük a generációváltást – jegyezte meg a miniszter.

Majd hozzátette: az elkövetkezendő évek sikerének sorsa a gazdák kezében van. Hiszek benne, hogy a szaktárca, a kormány és az agráriumban dolgozók együttműködése most is előrevisz majd minket: a vidéket és hazánkat egyaránt.

Borítókép: Nagy István beszédet mond a tájékoztató kiadvány bemutatóján (Fotó: Agrárminisztérium/Pelsőczy Csaba)