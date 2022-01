A láncok mellett erősödnek a kisebb boltok is

A koronavírus kezdeti felbukkanása 2020-ban még okozott izgalmakat a megelőző évek tempós bővüléséhez szokott hazai kiskereskedelemben, de több más országgal ellentétben nem borította a lakossági fogyasztást naponta kiszolgáló ellátási láncot. Magyarországon elmaradtak a sokkoló felvételeken külföldről tudósított tavaszi pánikvásárlások, ahogy a polcok kifosztása után a kényszerű áruházi leállások sem fordultak elő, és a járványhatásokat kivédhette a lakossági fogyasztás stabil vásárlóereje.

Miközben az oltások felvételével gyorsan szélesedő védettséggel tavaly végképp helyreállt a fogyasztói bizalom, magabiztosan tempós fokozatra váltott a sikeresen újraindult nemzetgazdaság.

A bolti értékesítés hamar elérte a 2019-es szintet, amely a második fél évben néhány alapvető terméknél mennyiségben már többletet is mutatott.

Még csak ekkor indult a black friday akciókkal is felrázott, tömény kereskedelmi időszak, amikor az egyébként is fokozódó karácsonyi rohamban a kormány további stratégiai-védelmi intézkedéseinek sorozatos bejelentéseire a vásárlási láz elérhette a csúcsát. A járvány előtti időket felülmúlva nagyon erős év végi forgalommal zárult az előző év, több értékesítési rekord megdőlt. A hetek múlva megjelenő hivatalos decemberi és éves eredmények előtt mára többször megerősítették a meghatározó piaci szereplők a várakozáson felüli karácsonyi, szilveszteri mérleget.

Idehaza nem kellett zárni az adventi vásárokat, mint ahogy például Bécsben, ahonnét a külföldi turisták a kedvezőbb szabályozás miatt Budapestre jöttek szilveszterezni. Fotó: Nagy Zoltán

Még alig telt el néhány nap az évből, máris új pozitívum mutatkozik a kitartóan bőséges fogyasztás további piaci hatásaként.

– Az osztalékkifizetésekben is élen járó külföldi láncok mellett külön jó hír a gazdaságnak és rengeteg magyar vállalkozásnak, hogy

a tipikusan sérülékenyebb kisboltok, a járványhatásokra anyagilag megrendült családi és egyéni vállalkozások, vagy például ismert márkát képviselő kkv-k által jegyzett üzletek, butikok, iparcikket árusító értékesítőhelyek, szakkereskedések is már inkább a kitartó forgalombővülésről beszélnek.

– közölte lapunkkal a kiskereskedelem és a kapcsolódó területek munkavállalóit cégektől függetlenül képviselő Egyenlő.hu elnöke.

Bubenkó Csaba szerint a piachódító multik árnyékába szorulva ugyan évtizedes a kicsik hátránya, mégis, manapság bátrabban tervezgetik az elkövetkező hónapokat, holott ez a réteg már a lassabban visszaerősíthető szereplőket jelenti.

– Mára többen biztonságos távolságba kerültek a csődtől, pedig tavaly nem egy olyan vállalkozás dolgozóit támogattuk az érdekvédelemmel, ahol hónapokig a roló végleges lehúzásának gondolata tűnt kifizetődőnek.

Az is látszik már, hogy a februártól tovább stabilizálódó jövedelmek élénkítőereje várhatóan nem hagy sok üresjáratot a bolti üzemelésben – vetítette előre.

Bubenkó Csaba felidézte az iparágból jelzett friss tapasztalatokat: a többféle kis méretű, például plázában működő vagy lakótelepi üzletek dolgozói, illetve maguk a vállalkozók azzal keresték fel a szakszervezetet, hogy a kkv-knál egyes árukörök, mint az élelmiszerek iránti kereslet még úgy is visszaerősödőben van, ha a nagy láncoknál némileg drágábban kínálják.

Ez az elnök szerint azt is mutatja, hogy

a családok jövedelmének növekedése hosszabb távon is fennmaradhat, aminek sarokpontjait a kormány év végi bejelentései már rögzítették.

Átmeneti volt a spórolással védekező vásárlók kiadásainak tavalyi lassulása, fél éve már újra növekszik a bolti költekezés. Fotó: Havran Zoltán

Az előzmények kapcsán Bubenkó elmondta, szerinte az sem meglepő, hogy az átmeneti visszahúzódás inkább fizikailag volt látványosabb a boltokban, mert a megtorpanás a járvány miatt jelentkezett a családok költekezésében. Mint mondta, a bevételek alapján ugyanis az látszik, hogy

a reálbérek korábban megalapozott ereje miatt nem fogta vissza számottevő, tartós nehézség az általános költekezést, csak fékezte rövid ideig. Ezért is várható az idén, hogy megint a boltokban látszik majd a legjobban az állami ösztönzők többszörös hatása.

Bérből gyarapodni

– A 25 év alattiaktól a szépkorú vevőkig az eddigieken túl

a legszélesebben elérhető korosztályok mindennapi életét, kilátásait közvetlenül és áttételesen, például családtag segítségén keresztül is javítják az érkező támogatások, fizetésemelések.

A béreknél több szociális terület külön nevesítése mellett a versenyszférában eleve nagy a megemelt minimálbéres foglalkoztatottak aránya. Azok a dolgozók, akik ráadásul Szép-kártyát is kapnak a munkáltatótól, februártól május végéig további többletpénzhez juthatnak, ha eddig a pihenőkártya felhasználási lehetőségeivel nem tudtak élni – magyarázta.

A több szektorból jelentkező, a munkáltatóval szemben jellemzően erőtlenebb alkalmazottak érdekeit cégmérettől, egyéb paramétertől függetlenül felkaroló érdekképviselet vezetője úgy látja, hiába hurrogtak a baloldalon, a gyors oltási program mellett a magyar gazdaság újraindításának stabilitása, illetve az idei pénzügyi döntések miatt jövőre is inkább bővülésre számíthat a kereskedelem, amely a belső fogyasztás által a GDP-t erősíti.

Bubenkó Csaba szerint ez azért is jelentős a kkv-k esetében, mert

a multikkal szembeni versenyhátrány csökkenése a családok jövőjére van komoly hatással.

– Újszerű, további hatása a február­tól már mindenki számláján megjelenő emeléseknek, az adó-visszatérítéseknek, engedményeknek, hogy nemcsak a vásárlásokat ösztönzi, hanem a munkaerőpia­cot is felrázza, de nem ­rossz irányba – mutatott rá az Egyenlő.hu elnöke. Kifejtette: nemcsak a fiatalabbak, hanem több nyugdíjas munkavállaló például a prémium után biztos havi többlettel járó nyugdíjemeléssel már úgy ítéli meg, hogy

az alapjövedelem emelése miatt megtoldott bolti fizetésükért már megéri további munkát vállalni a bolti pultban, kasszában, sorok között, mert látványosan nagyobb a fogyasztás, ami a tartalékait felélt kis cégek munkahelyeit biztosítja a jövőben.

Mint mondta, azt is érdemes látni, hogy a nyugdíjas foglalkoztatottak jellemzően a családjukat segítik a pluszjövedelemből. Vagyis a béremelés nemcsak a kiszolgáltatottabb időseket, hanem a fiatalabb szülőket, gyermekeket is támogathatja úgy, hogy közben a nyugdíjas dolgozók a prémium és az idei emelés révén maguk is érezhetik a munkájuk megbecsülését, illetve a könnyebb, biztonságos anyagi körülményeket

– emelte ki Bubenkó Csaba a kettős pozitív hatást, amely mellett a bérkiáramlás és a családok által várt jövedelemadó-visszatérítés, illetve a fiatalok adókedvezménye további biztosítékokat nyújthat a lakosság megélhetési kérdéseiben.

Borítókép: A nyugdíjasok vásárlóként és dolgozóként is érezhetik a pluszjövedelmeket (Fotó: Havran Zoltán)