A kézilabda Eb és az induló új tengerentúli járat is erősíti a forgalmat

A kézilabda Európa-bajnokságnak pozitív hatása volt a forgalomra, januárban a vendégéjszakák száma már megközelíti a rekordnak számító 2019-es és 2020-as eredményeket – mondta dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója legfrissebb podcastjében.

Budapesten, Debrecenben és Szegeden is jelentősen nőtt a vendégek száma a meccseket látogató külföldi turistáknak köszönhetően.

A friss podcastből megtudhatjuk azt is, hogy milyen új, tengerentúli repülőjárat indulása várható a közeljövőben, ami számos vendéget hoz hazánkba és élénkíti majd a dunai hajójáratok népszerűségét is – olvasható a Magyar Turisztikai Ügynökség honlapján.

Biztatóak a számok a következő hónapokra is. Határozott növekedést mutatnak a külföldi foglalások, a visszaépülés a fővárosban is folyamatos. Az adásban szó esik arról is, hogy a dubaji világkiállításon való magyar megjelenés továbbra is komoly népszerűségnek örvend.