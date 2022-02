Beépült az olajárba a háborús várakozás

A hét elején a főbb olajtípusok ára 95-96 dollárig emelkedett, miután az Oroszország és Ukrajna körüli feszültség megnövekedett, egyfajta háborús hisztériává terebélyesedett, miközben nem tudni, történik-e olyan esemény, ami az orosz olajexportot ténylegesen befolyásolná. Kedden arra a hírre, hogy az orosz csapatok egy része visszavonul, miután befejezte részvételét a folyamatban lévő hadgyakorlatokban,

máris öt százalékkal csökkent az ár.

Úgy tűnik, hogy leginkább a pszichológia mozgatja az árat: miután szinte minden hír a lehetséges háborúról szól, az olajfelhasználók esetleg előre hozzák vásárlásaikat biztonsági okokból, az olajár csökkenésére számító, short pozícióban lévő befektetők pedig zárják a pozíciókat, ezzel jelentős vételi erőt generálva. Az árba így tulajdonképpen beleépült az a várakozás, hogy háború lesz, amelyet nyugati szankciók követnek Oroszország ellen, ami pedig az olaj további drágulását hozhatja.

A feszültség olyan nagy, a háborús várakozások annyira rövid távúak – 1-2 napon belül várnak hadi eseményeket –, hogy ha mégsem kezdődnek harci cselekmények, akkor a félelem enyhülni kezd, és az olajárat most felfelé hajtó tényezők egy része megszűnhet: ebben az esetben akár komolyabb áresés is jöhet. Ugyanakkor ha mégis harci cselekményekre és szankciókra kerül sor, még akkor sem vehető készpénznek a további emelkedés, sőt akár le is fordulhat az olajár, miután megvalósulhat a piacokon gyakran előforduló „pletykára venni, hírre eladni” eset, amikor

olyan sokan bevásárolnak előre, hogy a várt esemény bekövetkezése után már nem marad elég vevő.

Egyvalami hozhat komolyabb áremelkedést: ha az orosz olajexport erősen csökkenne, esetleg átmenetileg megszűnne. Ennek azonban elég kicsi az esélye, hisz senkinek nem érdeke, hogy emiatt olajhiány és égbe szökő árak legyenek. Oroszországot a magasabb ár nem kompenzálná az exportkiesésért, a NATO-tagállamoknak pedig már így is fájdalmas a magas ár, nem valószínű, hogy olyan szankciókon gondolkoznának, ami azt tovább emeli. A jelenlegi helyzetben így van esély arra, hogy ha nem durvul el nagyon a konfliktus, nem emelkedik érdemben tovább az olajár.

Illusztráció: MTI/AP/Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata