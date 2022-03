Bankholding: Népszerű a klímavédelmi számlacsomag

Már 350 millió forintnyi tranzakciót bonyolítottak le a Takarékbank ügyfelei a hitelintézet egyedülálló, a klímavédelmet előtérbe helyező bankszámlacsomagján keresztül – közölte a Magyar Bankholding Zrt., amelynek üzleti stratégiájában kiemelt figyelmet kapnak a fenntarthatósági célok és megoldások, továbbá a bankcsoport és annak tagbankjai elkötelezettek a környezetvédelmet célzó felelősségvállalásban.

A tavaly májusban bevezetett Takarék Fenntartható Bankszámla használatával az ügyfelek automatikusan, többletköltség nélkül támogathatják a környezetvédelmet,

a tranzakciók összegének kéttized százalékát a Takarékbank a méhpusztulás megelőzésére és a mézfogyasztás népszerűsítésére fordítja.

Felidézik: a Takarékbank 2021 májusában vezette be a magyarországi pénzügyi piacról addig hiányzó lakossági számlacsomagot a Tehetsz méh többet! programhoz kapcsolódva, amely minden elemében fenntartható.

A csomagot online is meg lehet kötni, amelyhez csak elektronikus számlakivonat kérhető és a kedvezményes számlavezetési díj nem függ a vásárlás összértékétől.

Fotó: Varga György

A környezetvédő számlacsomag az elektronikus bankolást helyezi előtérbe azzal, hogy az ügyfél a bankkártyával interneten is díjmentesen költhet, emellett a Takarék Netbankon és a Takarék Mobilappon keresztül indított forint- és euróátutalásokat nem terheli költség, továbbá a devizaátutalás is kedvezményes. A fizetési kérelem szolgáltatás szintén havidíjmentes – hívta fel a figyelmet a Bankholding, hozzátéve, hogy a számlához szinte teljes mértékben újrahasznosított műanyagból készült bankkártyát is lehet igényelni.

Jelezték: a Takarékbank ügyfelei eddig már több mint 700 ezer forinttal járultak hozzá az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) tevékenységéhez anélkül, hogy ez a bankolóknak pluszköltséget jelentett volna.

Borítókép: a méhészeteknek nyújtanak támogatást a banki ügyfelek (Fotó: OMME)