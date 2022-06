Új hitellehetőség a láthatáron

Újabb segítséget kapnak tervezett beruházásaik megvalósításához a hazai agrárvállalkozások. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint hamarosan elérhető lesz az a konstrukció, amelynek köszönhetően a piaci alapú hiteleknél jóval kedvezményesebb feltételek mellett juthatnak pénzhez a gazdálkodók. Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Max névre keresztelt konstrukciót július elsejétől igényelhetik a kis-és középvállalkozások.

A tárcától megtudtuk: az új hiteltermék gyakorlatilag a korábban elérhető Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO újragondolt változata lesz. A korábbi konstrukció minden előnyös tulajdonságát megőrizték, így a futamidő továbbra is 10 év és a hitel a teljes futamidőre ezentúl is fix kamaton, rendkívül kedvezményes szinten, évi 1,5 százalékon vehető igénybe. A fenntarthatóságot és a technológiaváltást célzó beruházások ugyanakkor magasabb támogatásban részesülnek, esetükben a támogatással csökkentett kamat mindössze 0,5 százalék évente. A felvehető hitel összege legfeljebb 400 millió forint.

Mezőgazdasági termeléshez, vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházásnál a hitel számos célra felhasználható, így például a szántóföldi növénytermesztéshez szükséges erő- és munkagépek beszerzésére, öntözési beruházások finanszírozására, tenyészállat beszerzésére, termőföld vásárlására, mezőgazdasági termeléssel vagy erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokban történő tulajdonrész vásárlására, illetve ezen beruházásokhoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozására is.

A konstrukció egyik legnagyobb előnye, hogy a gazdálkodók a korábban elnyert európai uniós vidékfejlesztési pályázatok finanszírozására, illetve a korábbi hitelek kiváltására is használhatják. A hitelhez az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány akár 90 százalékos mértékű kezességvállalása kapcsolódik, mindössze 0,25 százalékos éves díj mellett.

