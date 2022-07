Nehéz helyzetbe kerültek a hazai tejtermelők

Egyelőre megállíthatatlannak tűnik az áremelkedés a tejpiacon, a drágulás itthon is jelentős, a külpiacokon azonban még a hazainál is jóval magasabb árak alakultak ki.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentése szerint itthon a nyers tej kilónkénti országos termelői átlagára júniusban meghaladta a 160 forintot, ami mintegy 47 százalékos emelkedésnek felel meg az egy évvel korábbi szinthez képest, a májusi árakat pedig hat százalékkal haladja meg.

Eközben Olaszországban 0,66 euróra (265 forint), Hollandiában pedig 0,58 euróra (232 forint) emelkedett, a Németországból és Ausztriából származó nyers tej piaci ára pedig elérte a 0,64 eurót (256 forint). Az alapanyag mellett azonban a különböző tejtermékek ára is nagyot nőtt. A tejszín kilónkénti ára az unióban júniusban megközelítette az 1400 forintos szintet (3,48 euró).

Németországban az ömlesztett vaj értékesítési ára az előző év azonos időszakához viszonyítva 81 százalékkal, a sovány tejporé 58 százalékkal nőtt.Nem csoda tehát, ha a hazai tejtermelő gazdaságok számára igencsak vonzó alternatívát jelentene, hogy a hazai feldolgozók helyett a magasabb árat kínáló külföldi tejüzemeknek adják el az alapanyagot. Az AKI adatai szerint a nyers tej kiviteli ára jóval meghaladta a belpiacra szánt alapanyag árát, kilónként 184 forintot ért el júniusban.

Ennek ellenére a legtöbb magyar gazdálkodó egyelőre kitart a hazai partnerei mellett. Jól mutatják ezt a statisztikai adatok is, az AKI jelentésében olvasható összegzés szerint ugyanis a nyers tej kiszállítása harminc százalékkal csökkent 2022 júniusában az előző év azonos hónapjához viszonyítva.A drágulás azonban a hazai piacon sem kerülhető el, a különböző tejtermékeknél pedig az alapanyagnál is jelentősebb az árak emelkedése. Az AKI adatai szerint a tehéntúró feldolgozói értékesítési ára 45 százalékkal, a natúr joghurté és a tejfölé 43 százalékkal emelkedett. De drágábban adják a dobozos tartós tejet, amelynek ára júniusban 42 százalékkal haladta meg a tavalyi szintet.

Az áremelkedés pedig a fogyasztói piacon is hasonló arányban érzékelhető.

Míg a 2,8 százalékos ultramagas hőmérsékleten kezelt (UHT) tej az élelmiszerárstopnak köszönhetően továbbra is a múlt év októberi áron kapható a boltokban, a többi tejtermék ára nagyot nőtt az elmúlt hónapokban.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a trappista sajtért például 58 százalékkal, a 2,8 százalékos hosszan friss (ESL) tejért 36 százalékkal kellett többet fizetni júniusban a boltokban, mint egy évvel korábban.

Az áremelkedés végét egyelőre a szakemberek sem tudják megjósolni, a tejtermelő gazdaságok ráadásul egyre nehezebb körülményekkel találják szemben magukat. A hőség miatt a tehenek egyre kevesebb tejet adnak, az aszály pedig tönkreteszi a legelőket. Ráadásul a téli takarmányellátás is akadozhat. A csapadékhiányt ugyanis nemcsak a gabonafélék és a kapásnövények sínylették meg, hanem vélhetően szálastakarmányból is kevesebb mennyiség áll majd idén rendelkezésre.

Elképzelhető tehát, hogy hamarosan a tejtermelő gazdaságok is hasonló nehézségekkel néznek szembe, mint az abrakfogyasztó ágazatokban (sertés és baromfi) tevékenykedő társaik.

A problémára a héten Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke is felhívta a figyelmet. A szakember szerint az aszály miatt kiégett legelőkön nem tudják legeltetni az állataikat a gazdák, az állatokkal sok helyen már most a téli takarmányt etetik meg. Jakab István jelezte: emberemlékezet óta nem volt ekkora aszály. Már vannak felajánlások arra, hogy a Dunántúlról Kelet-Magyarországra hoznak bálákat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Dunántúli Napló/Pásztor Éva)