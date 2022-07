További hétszázmillió köbméter földgáz beszerzéséről tárgyalunk

A kormányzat az ország energiabiztonságának erősítése érdekében tárgyalásokat folytat, hogy a hosszú távú szerződésekben szereplő mennyiségeken felül

hétszázmillió köbméternyi földgázt szerezzen be

– jelentette be Szijjártó Péter pénteken Budapesten. A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint az erről szóló tárgyalások keleti és nyugati irányban is folynak – ezek eredményéről reményei szerint a jövő hét második felében tud bővebb tájékoztatást nyújtani. Szijjártó a Gebran Bassillal, a libanoni keresztény Szabad Hazafias Mozgalom párt elnökével közösen tartott tájékoztatón az MTI tudósítása szerint arról is beszélt, hogy békeidőben a globális energiapiac a kínálat és a kereslet mentén működik: lehet gázt venni a szabadpiacon és hosszú távú szerződések alapján is. Felidézte, hogy

tavaly és tavalyelőtt a piaci szereplők megpróbálták őt lebeszélni a hosszú távú szerződésről, mert úgy ítélték meg, hogy anélkül is biztosítható a gázellátás. Ám mindig kitartott amellett, hogy az ország energiabiztonsága stratégiai, nemzetbiztonsági kérdés, ezért a Gazprommal és a Shell-lel is kötöttek hosszú távú gázvásárlási szerződést.

– Ha ezt nem kötöttük volna meg, akkor most az ország hatalmas nagy bajban lenne, mert háborús időszakban az európai földgázpiac spotpiaci része kiszáradt – jelezte, hozzátéve, hogy

a hosszú távú szerződéseknek köszönhetően az ország energiaellátása biztos lábakon áll.

Ugyanakkor szerinte a háború miatt nyugat-európai ellátási zavarokra és korlátozásokra kell felkészülni, vagyis a lehető legnagyobb mennyiségű földgázt kell betárolnunk. Ezért döntöttek úgy, hogy a hosszú távú szerződéseken rögzített mennyiségen felül vesz földgázt az ország.