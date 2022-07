Véget ért a nyári aratás

Lassan véget ér a nyári aratás, a gazdálkodók azonban nem lehetnek elégedettek. A nagy hőség és a rendkívüli aszály miatt az idei évben korábban fejeződött be a kalászosok betakarítása. A szántóföldi növények hozamai azonban elmaradnak a sokévi átlagtól. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára szerint már a nyár közepe óta érzékelhető volt, hogy kettészakad az ország. Míg a Dunántúlon átlagosnak mondható eredmények születtek, az Alföldön, Észak-Magyarországon és Közép-Magyarországon nagyon gyenge lett a termés átlaga és a minősége is.

Országos szinten őszi búzából 3,9 millió tonnát, őszi árpából 1,4 millió tonnát, repcéből pedig 450 ezer tonnát takarítottak be a termelők az elmúlt hetekben.

Mindez azt jelenti, hogy őszi búzából az elmúlt öt év átlagához képest 25 százalékkal kevesebb került a magtárakba idén. Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében nem érte el a három tonnát sem a hektáronkénti hozam, míg a dél-dunántúli és nyugat-dunántúli megyékben hattonnás hektáronkénti eredményt értek el a termelők. Őszi árpából a legalacsonyabb termésátlagot Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből jelentették, 2,6-2,7 tonna hektáronkénti hozammal. A keleti megyék többségében, illetve Pest megyében is négy tonna alatt maradt a hektáronkénti termésátlag. A rozs, a tritikálé, a tavaszi árpa és a zab minősége és mennyisége ugyancsak nagy területi aránytalanságot mutat. A szalma minősége szintén gyenge, a mennyisége is kevés.

Feldman Zsolt azt kérte a növénytermesztésből élő gazdálkodóktól, hogy a jelenlegi helyzetben fokozottan figyeljenek az állattartók igényeire, és segítsék őket az állatok ellátásához szükséges szalma biztosításával.

Az idei rendkívül gyenge termés hátterében egyértelműen a hosszan tartó szárazság áll. Bár a nyári csapadék is nagyon hiányzott a földeknek, a legnagyobb gondot az okozta, hogy télen és tavasszal is aszályos volt az időjárás. Az őszi kalászosok mellett sajnos a tavaszi vetésű kapásnövények, köztük a kukorica és a napraforgó is nagyon megsínylik a szárazságot. Úgy tűnik, hogy az Alföldön a kukorica teljesen elégett, az aratásról valószínűleg le kell mondaniuk a termelőknek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)