Érkeznek az új rezsiszabályoknak megfelelő számlák az MVM-től

Részletezték, hogy a 2022. augusztus 1-jei változásokat követően augusztus 23-a után érkeznek az első számlák a lakossági ügyfeleknek és a nem társasházban élő nagycsaládosoknak a július–augusztusi fogyasztásról. Szeptembertől várhatják számláikat a társasházak és a társasházakban élő nagycsaládosok, nekik ekkor két számlázási időszakot érintve (július–augusztus és augusztus–szeptember) küld számlát a szolgáltató.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az első számla tartalmazhat augusztus 1-je előtti fogyasztást is, amelyet az augusztus 1-je előtt érvényes rezsicsökkentett áron számoltak el.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. közleményében kiemelte, most először küldenek olyan számlát, amelyben az átlagosnál magasabb fogyasztás esetén már a lakossági piaci ár is szerepelhet a számlában. Amennyiben a fogyasztás a rezsicsökkentett, kedvezményes sávhatár alatt marad, jellemzően csak a kedvezményes, rezsicsökkentett ár fog szerepelni a számlában. Ha a fogyasztás meghaladja a kedvezményes sávhatárt, a diktált vagy átalánnyal fizetett mennyiségtől függetlenül minden havi számlában szerepelni fog a rezsicsökkentett és a valós piaci árhoz képest kedvezőbb lakossági piaci ár is.

A számlán megváltozott az első oldalon kiemelt információkat tartalmazó, úgynevezett rezsibox tartalma is. Látható lesz, hogy az ügyfél a rezsicsökkentés nélkül, világpiaci áron számolva mennyit fizetne, illetve az aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozó megtakarítást is tartalmazza a számla, azaz a világpiaci áron számolt és a rezsicsökkentett áron ténylegesen fizetendő összeg különbözetét

– írják a közleményben.