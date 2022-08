Folyamatosan erősödik a Nyugat befolyása Ukrajnában

Ukrajna: a Soros-hálózat legsikeresebb politikai akciója

Soros György alapítványa már 1990 óta jelen van Ukrajnában a Nemzetközi Reneszánsz Alapítványon keresztül, amely 1994-re az ország egyik legnagyobb civil szervezete lett, a legnagyobb politikai befolyásra azonban Janukovics megbuktatása után tett szert. A 2013 novemberében békés diáktüntetéssel induló, ám halálos áldozatokat is követelő, véres összecsapásokba torkolló Majdan téri forradalom kirobbantásában és a Janukovics-éra megbuktatásában komoly szerepe volt Soros alapítványának.

1999 és 2018 között a Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány vezetője Jehven Bisztrickij volt. Egy hangfelvételen Bisztrickij – aki azt hiszi, hogy egy potenciális támogatójukkal beszélget – elmondja, hogy meghatározó szerepük volt az események alakulásában és a civil aktivizmus fejlesztésében. Egy másik interjúban pedig arra is kitért, hogy milyen anyagi támogatást nyújtottak a Majdan téri események alatt a tüntetőknek. A szervezésen kívül ruhákat, sátrakat, ételt biztosítottak a demonstrálóknak, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy ne hagyjon alább a tüntetők lelkesedése. De egy orvosi csapatot is támogattak, hogy el tudják látni a sebesülteket.

Soros ukrajnai embere az interjúban arról is beszámol, hogy a milliárdos spekuláns ebben az időben extrém módon érdeklődött Ukrajna iránt, és a Janukovics-kormány megbuktatása után az alapítványának is nagy szerepe volt az új kormány és a civil szervezetek közötti párbeszédben. Mint mondta, több mint száz emberük dolgozott a különböző minisztériumoknál is.

Borítókép: A törvény elfogadása egyértelműen külföldi nyomásra történt (Fotó: Europress/AFP)