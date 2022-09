Fontos határidőre figyelmeztet a kincstár

Alig egy hetük maradt a gazdálkodóknak arra, hogy elvégezzék az őszi másodvetéssel kapcsolatos munkálatokat, az érintett területeket pedig a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján is be kell jelenteni.

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályai szerint az ökológiai jelentőségű másodvetést október elsejéig kell elvetni.

Ez a határidő jogvesztő, vagyis október elseje után – a támogatási szabályok értelmében – nincs lehetőségük a hiányosság pótlására a termelőknek. A munkálatok elvégzése után a gazdáknak a Magyar Államkincstárnál is be kell jelenteniük a másodvetést, erre a tényleges vetést követő 15 nap áll rendelkezésükre. Az adminisztrációs feladatot ez alkalommal is az egységes kérelem felületén tudják teljesíteni a termelők.

Ha a vetés és a bejelentés között több mint 15 nap telik el, azt nem tudja elfogadni a kincstár, így a támogatás sem jár a gazdáknak.

A MÁK arra is felhívta a figyelmet, hogy az úgynevezett zöldítési támogatásra vonatkozó előírások szerint az ökológiai másodvetésnek a tényleges vetéstől számított legalább 60 napig a mezőgazdasági termelő földterületén kell lennie, vagyis ez idő alatt sem betakarítani, sem beforgatni nem lehet a terményt. Fontos, hogy a 60 nap alatt tilos növényvédő szert használni, így csávázott vetőmagot sem vethetnek az érintett területen a gazdák.

