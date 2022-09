Pára- és szagelszívókat tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete

Manapság már alapelvárás egy pára- és szagelszívótól, hogy a főzés közben a levegőbe kerülő szagokat és párát minél hatékonyabban eltávolítsa. A vízpára elvezetése különösen fontos lehet az amúgy is magas páratartalmú, penészesedésre hajlamos otthonokban. Annál is inkább, hiszen közismert, hogy a penész nemcsak esztétikai szempontból aggályos, hanem rontja a levegő minőségét, és súlyosabb esetben akár asztmatikus tüneteket is okozhat. A szagokon és a vízpárán túl azonban olaj- és zsírmolekulák is kerülnek a levegőbe a sütés, főzés során. Ezek pedig nem tudnak távozni egy egyszerű szellőztetéssel, hanem elszívóberendezés hiányában lerakódnak a környezetünkben, a különböző felületeken, s ezt az úgynevezett hidegzsíros szennyeződést aztán később meglehetősen nehéz eltávolítani.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a legfrissebb terméktesztje során annak járt utána, hogy amennyiben alapfelszereltségnek tekintjük a konyhában a pára- és szagelszívóberendezést, melyiket válasszuk, melyiket érdemes megvásárolni

– tájékoztatták lapunkat.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) ez alkalommal 18 márka 78 konyhai pára- és szagelszívó termékét tesztelte laboratóriumukban. Vizsgálták egyebek mellett, hogy a szerkezetet mennyire hatékonyak a zsírelnyelésben, pára- és szagelszívásban, milyen könnyű használni őket és mennyire hangosak működés közben. Teszteltek szabadon álló (falra szerelhető), integrált (szekrénybe beépíthető), plafonba/pultba süllyeszthető és főzőlapba beépített típusokat is. Ez utóbbinál fontos megjegyezni, hogy ha ilyet választunk, ne csak a páraelszívó, de az indukciós főzőlap teljesítményét is vegyük figyelembe. (A Tudatos Vásárlók Egyesülete erre vonatkozó tesztje októberben lesz elérhető az érdeklődőknek.)

A pára- és szagelszívó termékek ára meglepően széles skálán mozog – állapították meg. A tesztelt termékek közül a legolcsóbbat 23 ezer, míg a legdrágábbat 890 ezer forintos átlagáron lehetett megvásárolni a teszt készítésének idején. Ennél drágább berendezések már csak az indukciós főzőlapba beépített típusok, amelyek esetében viszont két terméket is veszünk egyszerre.

Az mindenesetre jó hír, hogy felesleges több százezer forintot költenünk egy jól teljesítő szabadon álló vagy egy integrált típusért. Ez utóbbira jó példa az Ikea Underverk terméke a maga kilenvenezer forintos átlagárával, az előbbire pedig a Samsung elszívója, ami 87 ezer forintba kerül. Mindkét termék fő funkcióját tekintve jó eredményt ért el. Más kérdés, hogy a csendes működésben nem teljesítettek kiemelkedően.

– Márpedig a páraelszívó zajszintje különösen fontos lehet, ha a konyha a nappalival van összekötve. Ezért az alapfunkciók mellett erre is érdemes figyelni, mielőtt választunk a kiszemelt árucikkek közül, főleg akkor, ha gyakran főzünk – tanácsolja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

– A márkahűség becsülendő, viszont jellemzően inkább a gyártók számára hasznos. Vásárlóként jobb, ha nem bízunk vakon egy-egy márka minden termékében, csak mert rajta van az a bizonyos logó. Mindössze egy példa a tesztből: a Miele pultba süllyeszthető elszívója siralmasan szerepelt a fő funkcióiban. Javára legyen mondva, hogy a semmit viszont legalább szép csendben végzi. Mindezért 890 ezer forintot fizethetünk – foglalja össze a TVE tesztje. Majd rögtön hozzá is teszik: „Valljuk be, nem ezt vártuk volna ettől a márkától, ennyi pénzért.” Természetesen van alapja a pozitív feltételezéseinknek, hiszen ugyanez a gyártó remekül teljesítő termékkel is rendelkezik, mint amilyen ugyanebben a kategóriában a Miele egy másik elszívója, 207 ezer forintos átlagárért.

Továbbra is igaz: nem feltétlenül a drágább a jobb. Ha jót akarunk magunknak és a pénztárcánknak, érdemes nem csak a reklámoknak hinni és a több száz éves múltú márkákba vetett hitünkre számítani. Alaposan utána kell nézni a termékek valós képességeinek független, fogyasztóvédelmi érdekeket szem előtt tartó tesztek segítségével. Erre ma már van lehetőség, érdemes élni vele.

A teljes, a pára- és szagelszívókról készített termékteszt előfizetéssel megtekinthető a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesztoldalán.

Bortókép: Illusztráció (Forrás: Canva)