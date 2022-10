Daruvonulásra érkeznek a látogatók a Hortobágyra

Megindult a Hortobágyra a turistaáradat, a legtöbbeket az őszi daruvonulás vonzza. A Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai többféle vezetett túrát ajánlanak ehhez. Autóval, gyalogosan, kisvasúttal, hajnalban, este, éjszakába nyúlóan lehet meglesni annak a százötvenezer darunak az életét, amely a pusztán tölti pihenőjét dél felé irányuló vonulása közben. A nemzeti park honlapján a túraidőpontok közül egyre több terminusra kerül a telt ház megjegyzés, mutatva, hogy oda már nem lehet jelentkezni. Egy-egy csoportban csak meghatározott számú résztvevő indulhat a pusztába. Jószerével már csak október közepén lehet szabad időpontot találni. Ezek a látogatók még nem élvezhetik azokat a fejlesztéseket, amelyek megvalósulása jövőre várható.

Amíg társaik az őszi látványossághoz vezetik az érdeklődőket, a park munkatársai már a jövő fejlesztésein munkálkodnak. Ugyanis közösen pályázott s nyert forrást idegenforgalmi fejlesztésre a Hortobágyi Nemzeti Park és a hortobágyi önkormányzat. Az elnyert pénzből valósítják meg a Hortobágy – világörökségünk a puszta elnevezésű beruházást, amelyre most közbeszerzési eljárás írtak ki. A projekt keretében megújul a Hortobágynak az UNESCO-világörökségi és magyar műemléki védelem alatt álló központi területe, tovább fejlesztik a látogatóközpontot, s a megszokott rendezvények körülményeinek javítására a helyi vásárteret.

A tervezett munkálatok során műemléki szempontból is helyreállítják az 1785-ben 145 ezer téglából megépített 95 centiméter falvastagságú szekérállást. (Annak idején minden csárda kötelező tartozéka volt a szekérállás, ahová az utazó és egyéb szekerek lovastul beállhattak, s ahol a jószágok is megabrakolhattak, megpihenhettek.) E munka során az eredetihez való hűség jegyében visszaállítják az autentikusnak elismert nyílásrendet és tetőformát a házon, az eredeti falazat és tetőszerkezet megtartásával és megóvásával. A szekérállás belsejében egy – az eredeti épülettől független – monolit betonból készült blokkban kapnak helyet a kiszolgáló létesítmények.

A táj mesterségeit bemutató körszín épületét lebontják, s új, célszerűen kiképzett, hagyományos anyagokból készült építménnyel turisztikai pontot alakítanak ki benne. Mivel a látogatók száma egyre növekszik, megerősítik az épületek vízellátását is.

A látogatóközpontot már 2020-ban is felújították. Akkor nem volt lehetőség a beruházás kiegészítő munkáinak elvégzésére. Most megvalósítanak minden akkori tervet. Ugyanezen okból bővítik a parkolókat és a vásárteret is.