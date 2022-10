Érkezik a tűzifautánpótlás

Megérkezett az első tűzifa szállítmány a fővárosba, a hatalmas érdeklődés miatt a kormány országos átcsoportosítással oldja meg, hogy a szankciós energiaválság miatt elindított hatósági áras tűzifaprogramban keretében minden igénylő hozzá tudjon jutni a téli tüzelőhöz.

Nagy István, agrárminiszter Facebook-bejegyzéséből kiderült, az első ütemben 23 500 köbméter faanyagot csoportosított át a kormány. A többlettüzelőre elsősorban a főváros térségében, valamint az alföldi régiókban van szükség.

Ezeken a területeken ugyanis az elmúlt hetekben extrém mennyiségű tűzifaigény érkezett be az erdőgazdaságokhoz. – A hatalmas kereslet miatt országos átcsoportosítást hajtunk végre, hogy minden megrendelést ki tudjunk elégíteni. A Pilisi Parkerdő megnövekedett megrendeléseinek kiszolgálására már be is érkezett az első szállítmány a Soroksári úti vasúti rendező pályaudvarra – hívta fel a figyelmet a miniszter.