Tűzifát csak okosan!

A megrendelés véglegesítéseként az összeget az igazgatóságok pénztárában előre be kell fizetni, valamint egy nyilatkozatot is mellékelni kell a vásárolni kívánt faanyagról. A nyilatkozatot az erdőgazdaságok honlapjáról is le lehet tölteni, így ha már előre kitöltött nyomtatvánnyal érkezünk, felgyorsíthatjuk az ügyintézést. A program egyik fontos eleme, amire nem árt odafigyelni, hogy az erdőgazdaságok csak a faanyagot biztosítják, a fuvarról minden esetben a vásárlónak kell gondoskodnia.

Így amikor értesítés érkezik az átvétel helyéről és időpontjáról, oda a megrendelt tűzifa mennyiségének megfelelő járművel kell megérkezni.

Jelen állás szerint az erdészetek hengerelt tűzifát adnak át, annak felaprításáról – a szállításhoz hasonlóan – a vásárlónak kell gondoskodnia. Nagy István tájékoztatása szerint azonban már folyamatban vannak a tárgyalások arról, hogy a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtási intézmények, illetve az erdészeti oktatási intézmények által biztosított munkaerőnek köszönhetően az erdőben kettő–négy méteres hosszban kitermelt tűzifát a telephelyeken fel tudják darabolni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Dunaújvárosi Hírlap/Zsedrovits Enikő)