Elhibázott brüsszeli szankciók

A megfelelően kifejezés fontos, hiszen nem elég válaszreakciót adni a kihívásokra, ugyanis olyan módon kell felelni a veszélyes helyzetekre is, hogy a kormányzat legfőbb szempontját – vagyis hogy a magyar emberek, családok érdekeit nézze minden esetben – a stratégiai célok feladása nélkül érvényre tudja juttatni. Emlékezzünk csak a legutóbbi globális kihívásokra, a migrációs válságra és a Covid-járványra, valamint annak gazdasági hatásaira! Magyarországnak egyrészt a kerítés megépítésével, megannyi baloldali támadás ellenére sikerült megóvnia a saját és ezzel együtt az unió határait, másrészt a hatékony járványkezeléssel sikerült úgy kikerülnie a válságból, hogy gazdasági mutatói nemhogy nem lettek rosszabbak, de kifejezetten jó teljesítményről tettek tanúbizonyságot a pandémia elmúltával is.

A szomszédunkban zajló háború most ismét próbára tesz bennünket. Egyesével minden embert és családot, de ugyanúgy a vállalkozásainkat, gazdaságunkat, az egész kormányzatot. Nehéz helyzet ez, hiszen éppen csak kilábaltunk az előző megpróbáltatásból, immár fél éve egy másikkal kell együtt élnünk úgy, hogy nem látjuk annak a végét.

Nehéz helyzetben vagyunk több szempontból is.

1. A közvetlen közelünkben csap össze az egyik atomhatalom az egyik szomszédunkkal. Magyarország a NATO tagja, s így a legmeghatározóbb katonai védelmi szövetség részeként szemléljük az eseményeket. Mivel a hazánk a béke pártján áll, az azonnali tárgyalások megkezdését szorgalmazzuk, diplomáciai csatornáinkon azért dolgozunk, hogy Oroszország és elsősorban az Egyesült Államok elkezdjék a párbeszédet abból a célból, hogy mindenki számára megnyugtató rendezés következhessen be Ukrajna területi integritásának védelme, és Oroszország biztonsági igényeinek kielégítése szempontjából. Mindeközben természetes módon látjuk el a hazánkba érkező, immár milliós nagyságrendű menekültáradatot, a háború elől menekülőknek lakhatási, élelmezési, oktatási és munkalehetőséget biztosítunk. Folytatjuk az immáron hatodik éve zajló, még honvédelmi miniszterségem idején megkezdett haderőreformunkat, ugyanakkor a korszerűsítés mellett új határvadász egységek is munkába állnak a katonaság és a rendőrség megsegítésére.

2. Egy olyan ország a megtámadott fél, amelyben jelentős számú magyar kisebbség él, akiknek életéért és anyagi biztonságáért mi is felelősséggel tartozunk. Ez is az oka annak, hogy Magyarország nem járult hozzá, hogy területén keresztül fegyvereket szállítsanak Ukrajnába, hiszen a Kárpátalján ebben az esetben értelemszerűen áthaladó szállítmányok potenciálisan tennék támadási célponttá a jelentős részben magyarok lakta területeket. A béke szükségszerűsége iránti megingathatatlan hitünk is azt diktálja, hogy ne tápláljuk fegyverrel a konfliktus elnyújtását. Sokan felvetik, hogy a háború előtt nem igazán volt felhőtlen az ukrán–magyar viszony a határon túli kisebbségeinkkel való elfogadhatatlan bánásmód miatt. Azt kell mondanom, hogy igazuk van, hiszen ami a nyelvhasználatot, a határon túli nemzettársaink oktatási lehetőségeit vagy a kettős állampolgárság kapcsán a helyzetüket illeti, rengeteg megoldatlan problémánk van az ukrán politikai vezetéssel, azonban a háborús helyzet miatt a legsürgetőbb feladat most a béke megteremtése. Addig is folytatjuk hazánk eddig legnagyobb humanitá­rius akcióját.