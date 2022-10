Ma indul a kkv-támogatási program

– Több mint kétszáz napja kitört háborúra az Európai Unió több szempontból is hibás válaszokat adott. Egy olyan szankciópolitikát erőltetett rá a tagállamokra, amelynek következtében a konfliktus globális gazdasági háborúvá is vált, másrészt olyan energiaár-növekedést és olyan mértékű inflációt okozott Európában, amit a nyugati világ már nagyon régen látott – mondta a Világgazdaságnak adott interjúban Lóga Máté. A Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdaságfejlesztésért felelős államtitkára szerint az energiaárak drasztikus emelkedése a vállalati szektort jelentős is kihívás elé állította. Meg kell óvnunk a hazai vállalkozásokat is, hogy így egyszerre védhessük meg a munkahelyeket, azaz a családi egzisztenciákat és a gazdaság versenyképességét is.

– A kialakult helyzetben gyors és célzott lépésekre volt szükség, a kis- és középvállalkozói réteg versenyképességének megtartása ugyanis nemzetgazdasági érdek. Ezt célozza az energiaintenzív feldolgozóipari vállalatokat (kkv-kat) támogató program – mutatott rá az államtitkár.

Lóga Máté ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy a kkv-támogatási program mellett a nagyobb gyáraknak is szükségük van segítségre, ezért egy nagyvállalati fókuszú gyármentő program kidolgozása is megkezdődött, valamint szükség esetén egy munkahelymegtartást célzó akciótervet is indítani fog a kormány.

Lóga Máté: A kis- és középvállalkozói réteg versenyképességének megőrzése nemzetgazdasági érdek.

A kkv-kat célzó támogatási program két fő pillérből áll. Az egyik a működési költségek támogatása, amelyben a programban részt vevő vállalatok 2022. októberi, novemberi és decemberi energiaszámláit összevetik az előző év azonos időszakaival, az árkülönbözet felét pedig az állam támogatásként jóváírja.

Az államtitkár egy példán szemléltetve jelezte: ha tavalyról idénre a villamos energia és a földgáz ára 10 egységről 60 egységre nőtt, úgy a különbséget jelentő 50 egység felét, 25 egységet az állam megtéríti a cégnek.

A magyar kormány a program második pillérében a hazai kkv-k energiahatékonysági beruházásait szeretné ösztönözni. Ehhez kamatkedvezményes, fix kamatozású beruházási hitelt teszünk elérhetővé a Széchenyi-kártya program révén, valamint a hitelhez az önerő egy részét is átvállaljuk vissza nem térítendő támogatás formájában, legfeljebb 15 százalék erejéig. Mindez segítheti a vállalatokat abban, hogy csökkentsék energiafelhasználásukat, illetve fokozni tudják energia-önellátási képességüket.

Ami pedig a vállalásokat illeti: a támogatási programban részt vevő cégeknek törekedniük kell arra, hogy csökkentsék fajlagos energiafelhasználásukat, valamint az általuk foglalkoztatottak száma 2023 év végéig ne csökkenjen a jelenlegi szint 90 százaléka alá.

A beruházásokkal kapcsolatban elmondta: a megfelelő energiahatékonysági beruházás kidolgozásához javasolt egy energetikai szakember segítségül hívása, aki számszerűen meg tudja tervezni, hogy a társaságnak milyen energiahatékonysági beruházásra van szüksége. Ilyen szakembereket tud biztosítani például a Magyar Villamos Művek egyik leányvállalataként működő MVM Optimum Zrt., amely kkv-k számára is elérhető energetikai projektek tervezésével is foglalkozik. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kkv-k minél gyorsabban kezdjék el tervezni az ilyen célú beruházásaikat, hogy akár már novemberben lefolytathassák a hiteligényléseiket, ugyanis minden nap számít – hívta fel a figyelmet az államtitkár.



