Megkezdődött a fűtési szezon

Az intézkedés továbbra is minden magyar család és nyugdíjas számára biztosított az átlagfogyasztás mértékéig, ami havonta átlagosan 181 ezer forintos támogatást jelent.

A kormány az energia-veszélyhelyzetre tekintettel határozott intézkedést tett azért, hogy elegendő földgáz legyen. Steiner Attila tájékoztatása szerint a hazai gáztárolók töltöttsége jelenleg már meghaladja a 76 százalékot, ami az éves fogyasztáshoz viszonyított töltöttség szempontjából jóval az uniós átlag fölött van. A kabinet emellett elrendelte a hazai gáztermelés emelését is, másfél milliárdról kétmilliárd köbméterre. A Mátrai Erőmű blokkjai is magasabb kapacitáson üzemelnek, fokozódik a hazai lignit- és barnaszén-kitermelés. A kormány döntésének nyomán meghosszabbították a paksi atomerőmű üzemidejét és elindult Paks2 építése is, az energiahordozókra és a tűzifára pedig kiviteli tilalom lépett érvénybe.