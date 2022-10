Megnövelt kapacitással dolgoznak az erdőgazdaságok

– Aki most rendel fát a Tűzifaprogramban, garantáltan hatósági áron juthat tüzelőhöz – szögezte le Nagy István. A gördülékenyebb ügyintézésért az állami erdőgazdaságok arra kérik a vásárlókat, hogy a rendelés előtt győződjenek meg arról, hogy mekkora mennyiséget jelent a 10 köbméter hengeres faalapanyag, valamint hogy van-e alkalmas berendezésük és tárolóhelyük a fogadására.

A folyamatos és zökkenőmentes kiszolgálás érdekében pedig fontos, hogy az értesítés után átvegyék és elszállítsák a tűzifát. Gondolják át továbbá, hogy valóban részt akarnak-e venni a programban, hogy a számos lakossági megrendeléslemondás elkerülhető legyen.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet segítséget, ahogyan a szociális tűzifaprogram keretében is igényelhetnek ingyenes tüzelőt az önkormányzatok. Az állami erdőgazdaságok a lakosság kiszolgálása mellett az energetikai szektornak, az erőművek számára is biztosítják a távfűtéshez szükséges tűzifát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)