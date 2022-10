Nem kell hónapokat várni a tűzifára

Bár kétségkívül felülmúlta a várakozásokat az országos tűzifaprogram népszerűsége, a kereslet messze meghaladja azt a mértéket, amelyet az erdőgazdaságok a korábbi időszakban tapasztaltak, a vásárlók többsége gond nélkül, rövid idő alatt hozzá tud jutni a hatósági árú tüzelőanyaghoz.

Nagy István agrárminiszter lapunknak elmondta: a várakozási idő régiónként eltérő, de a legtöbb helyen azonnal el lehet szállítani a megvásárolt fát. A főváros környékén és az alföldi régiókban kell várakozásra számítani, ahol az igények egyértelműen meghaladják a rendelkezésre álló helyi termelési kapacitásokat.

A faanyag átcsoportosításával azonban mindenhol rendeződni fog a helyzet, és minden vásárló hozzájut majd a megrendelt tüzelőhöz. A tárcavezető szerint ugyanakkor a vásárlók is segíthetik, hogy gyorsabb legyen a folyamat. Az erdőgazdaságok tapasztalatai szerint amikor megérkezik a várt mennyiség, többen nincsenek felkészülve a szállításra, ezért akár vissza is mondják a rendelést. – Nagyon fontos, hogy csak akkor rendeljen fát valaki, ha valóban szüksége van rá, és a rendelkezésre álló faanyagot ténylegesen el is akarja szállítani – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Többszörösére nőtt a tűzifa iránti igény

Ahogyan arról már lapunk is többször beszámolt, a szeptember végén kezdődött programra hatalmas az érdeklődés, ezért több erdőgazdaságnál a helyi termelési kapacitást meghaladó igény keletkezett, amelyet átcsoportosításokkal és termelőikapacitás-fokozással oldott meg a szaktárca. A növekedést jól jelzi, hogy míg 2022-ben tíz hónap alatt az állami erdőgazdaságok félmillió köbméter vastag fát értékesítettek, addig a tűzifaprogramban három hét alatt jelentkezett ugyanekkora igény a lakosság részéről.