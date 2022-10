Gőzerővel folyik a fakitermelés az erdőgazdaságokban

Az első ilyen szállítmányok már ezen a héten megérkeznek. A tárcavezető tájékoztatása szerint pillanatnyilag mintegy 800 brigád, több mint 3000 fakitermelő és csaknem 1000 erdészeti munkagép dolgozik az igények mielőbbi teljesítésén. A napi kitermelés az ország adottságaiból kifolyólag eltérő, de erdőgazdaságonként elérheti az 1000 köbmétert is.

– A fűtési időszakra elegendő, fenntartható gazdálkodásból származó tűzifa áll az ország rendelkezésére. Az idei télre mindenki, aki fával fűt, hozzá fog jutni a tűzifához – szögezte le Nagy István.

A szankciós energiaválság miatt elindított hatósági áras tűzifaprogram mellett, a kormány idén is biztosít ingyenesen is tűzifát a kistelepülésen élő rászorulóknak. A 2011-ben indult szociális tüzelőanyag programra a kormány idén 5 milliárd forintot fordít. A pályázatra 2374 települési önkormányzat nyújtott be érvényes támogatási igényt, ezzel várhatóan mintegy 180-190 ezer család kap a téli tüzelőjéhez segítséget. A helyhatóságok igényeinek egyharmadát már kielégítették. Ezen felül az erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet segítséget.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)