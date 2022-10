Van, aki forrón szereti – Célkeresztben az indukciós főzőlapok

Manapság szinte már a mindennapok kelléke a gáz és az elektromos főzőlap. Ez utóbbit tovább bonthatjuk klasszikus, vaslapos, kerámia és indukciós főzőlapokra. A gyártók állítása szerint az indukciós főzőlapok gyorsak, biztonságosak és kevés energiát fogyasztanak, ami vonzóvá teszi ezt az alternatívát, ha éppen főzőlapválasztás előtt állunk. Első pillantásra mindegyik indukciós főzőlap egyformának tűnik. A Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) legfrissebb tesztjéből azonban kiderül, hogy ez közel sem igaz, mert teljesítményüket tekintve nagyok lehetnek a különbségek.

A TVE 13 márka – AEG, Beko, Bosch, Electrolux, Elica, Gorenje, IKEA, Miele, Neff, Samsung, Siemens, Smeg, Whirlpool – 43, a hazai piacon is kapható indukciós főzőlapját tesztelte nemzetközi laboratóriumban. Vizsgálták, hogy megfelelően betöltik-e funkciójukat, mennyire felhasználóbarát a kialakításuk, mennyi energiát fogyasztanak, mennyire zajosak, illetve kellően biztonságosak-e – sorolta fel friss tapasztalatait összegezve a fogyasztóvédelmet szolgáló egyesület.

Mint részletezték, az elsődleges funkciójuk tekintetében több tesztnek is alávetették a készülékeket. Vizet forraltak, olajat melegítettek, krumplit és palacsintát sütöttek. Így mérték, hogy a termékek milyen gyorsan képesek az ígért teljesítményt prezentálni, illetve szükség esetén egyenletesen tartani a kívánt hőmérsékletet. Ráadásul azt is szondázták, hogy mindezt milyen energiabefektetéssel érik el.

Az indukciós főzőlapok esetében kényes kérdés lehet az is, hogy mennyire zajosak. A hagyományos kerámia főzőlapokhoz képest jó esetben talán ez az egyetlen olyan tulajdonságuk, amely miatt hátrányt szenvednek. Az indukciós főzőlapok ugyanis hangosabbak, mert halk, zúgó hangot hallatnak, amit általában a főzőlap részét képező ventilátor okoz. Néhány modellnél például probléma volt a zajos relé is – hívja fel a figyelmet a teszt tapasztalatait összegző anyag, kiemelve, hogy az Ikea Grundad 404.670.82 terméke el is vérzett ezen a ponton. A mezőny egyik legcsendesebb modellje az Ikea Smaklig 504.678.83 viszont a használat kényelme és a betöltött funkciója terén hagy maga után némi kivetnivalót.

A termékek átlagárai a teszt publikálásakor 83 ezer és 1,19 millió forint között mozogtak – emelik ki az összesítés készítői. A teljesítményük viszont nem mutatott ekkora szórást. Mindenestül a legjobb a Bosch PIV975DC1E indukciós főzőlapja lett 383 ezer forintos átlagárával, viszont a maga 90 centiméteres szélességével ez nem egy mindenhova könnyedén beilleszthető darab. Jó hír, hogy a sorban már a legtöbb konyhára jellemző 60 centiméteres széles termékek követik – jegyzik meg. Így az AEG, az Electrolux és az IKEA termékek végeztek még az élen, amelyek 110-140 ezer forint közötti áron érhetőek el.

Nem kell tehát feltétlenül egy vagyont költenünk arra, hogy egy kiemelkedően teljesítő indukciós főzőlapot tudhassunk a magunkénak. Viszont jó, ha alaposan utánajárunk egy-egy termék valós teljesítményének és nem csak márka vagy ár alapján döntünk, mert ezek egyike sem garancia a jó választásra – vonja le a következtetést a TVE.

A tesztelt termékek közül 12 főzőlap egyben beépített páraelszívóval is rendelkezik. Emiatt ezek más árkategóriában is mozognak: 450 ezer és 1,51 millió forint között. Teljesítményük tekintetében pedig ezeknél érdemes a páraelszívó képességeit is vizsgálni vásárlás előtt. Az erre vonatkozó teszteredményeket szeptemberben publikálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete a pára-, szagelszívók terméktesztben.





A fogyasztók szolgálatában három évtizede Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik. A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A Tudatos Vásárlók tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.



