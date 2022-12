Nem a legnagyobb a legdrágább az ingatlanpiacon

Bérleti díja is a szobaárak és a teljes lakás árai között mozog, a bérlői körnek kompromisszumot jelent a nyolcvanezer forint körüli díj, szemben egy teljes lakáséval, ami Budapesten már a kétszázezer forintot is közelítheti. (A lélektani, százezer forintos határ közelében jellemzően Soroksáron találni kiadó házakat, lakásokat.)

A ténylegesen legolcsóbb ingatlan nem egészen félmillió forint, egy negyven négyzetméteres mélykúti ház, ami egy ötszázötven négyzetméteres telken áll.

Igen erős kompromisszumokkal nevezhető lakhatónak, a közműveket be kell vezetni, és néhány ablaka be van deszkázva – mondta el Balogh László.

Ami a piac egészét illeti, változatos képet mutatott a 2022-es év, teljes ellentéte volt a 2020-asnak, a járvány első esztendejének. Az idei év elején pörgött a piac, és csak a vége mutat visszaesést. A rezsiszabályok változása és az emelkedő kamatok miatt – logikától teljesen függetlenül – nem a kistelepüléseken lévő többgenerációs házakat a legnehezebb eladni, hanem a nagy alapterületű, kedvezőtlen energetikai besorolásúa­kat, illetve a nagy értékűeket. Utóbbi kapcsán Balogh László megjegyezte: a villákat, épületegyütteseket inkább üzleti, kevésbé lakossági célra hasznosítják, ám hitelt ezek megvásárlásához is igényelnek a vevők. A kisebb házakat, lakásokat most is keresik, egy garzon továbbra is jó befektetésnek bizonyul.