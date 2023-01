A valóság megcáfolta a baloldali gazdasági szakértőket

Bokros Lajos közgazdász is messze ment a nyilatkozatával. Augusztus 10-én az ATV műsorában a 2008-as állapotokhoz hasonlította a jelenlegi helyzetet. A riporter kérdésére azt mondta, hogy „természetesen ma is fenyeget az államcsőd, ha nem kapjuk meg az uniós forrásokat”. Ehhez képest Magyarország pénzügyi finanszírozása nem került veszélybe, ehhez pedig uniós forrásokra sem volt szükség.

Róna Péter közgazdász március 4-én szintén az ATV műsorában ejtett el kemény mondatokat. Azt állította, hogy a „magyar külpolitika romokban hever”, ide pedig „EU-s pénzek, amíg Orbán kormányon van, nem fognak jönni”. Hozzátette: napirendre sem fogják tűzni a témát a megállapodásról a helyreállítási alap forrásairól. Megerősítésként kijelentette: „ezt nem gondolom, hanem tudom”.

Mindezzel szemben Magyarország a múlt év végéig minden olyan megállapodást aláírt az Európai Bizottsággal, amely lehetővé teszi a hozzáférést az európai uniós pénzekhez.

Jaksity György, a Concorde Értékpapír Zrt. igazgatóságának elnöke is beállt a sorba. A Szabad Európa portálon szeptember 26-án megjelent interjúban a következőket nyilatkozta: „Csődhullám lesz, és elbocsátások is lesznek. Senki kezében nincs olyan eszköz, amivel ezt meg lehetne állítani, vagy akár csak jelentősen tompítani lehetne a gazdasági hatásait”. A valóság erre is rácáfolt, Magyarország tavaly történelmi sikert ért el a munkaerőpiacon.

A teljes cikk itt érhető el: https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2023/01/a-valosag-megcafolta-a-baloldali-gazdasagi-szakertoket