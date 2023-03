Az MNB elutasítja a bankszövetség tiltakozását

A cél, hogy csökkenjen a piacon lévő pénz mennyisége

A kötelező tartalékráta januárban bejelentett megemelésének célja, hogy tartósan lekösse a pénzpiaci forrásokat, így javítsa a pénzpiacok stabilitását. A mostani lépés kapcsán viszont csökken a hitelintézetek kamatbevétele, amelyre tekinthetünk úgy, mint egy alternatív bankadóra, hiszen a jegybanknál lévő pénzmennyiség nem változik, viszont a hitelintézeteknél jelentkező jövedelem csökken – fogalmazott Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza egy hosszabb elemzésében. A kötelező tartalékráta emelésének – mint klasszikus jegybanki eszköznek – jelenleg az a célja, hogy a piacon meglévő likviditás nagyobb része tartósan landoljon a jegybanknál, azaz a piacon kint lévő pénzmennyiség mérséklődjön, a monetáris politika szigorúbbá váljon. Alapvetően ritka, hogy egy jegybank aktívan használná a kötelező tartalékrátát. Ennek praktikus okai vannak: a kötelező tartalékrátát nem lehet egyik napról a másik módosítani, így pedig kevéssé hatékony eszköz akut gazdasági sokkok kezelésére.

– Mit is okoz ez a változás? – teszi fel a kérdést a szakember. – A módosítás nélkül az MNB a 2341 milliárd forintra 13 százalékot fizetne, míg az a feletti részre 18 százalékot – azt az egynapos betétben elhelyezve. A változás után 1170 milliárd forintra 0 százalékot fizet, 3511 milliárd forintra 13 százalékot, míg az e fölötti nála tartott pénzre 18 százalékot. Ez egy év alatt a hitelintézetek számára évente mintegy 230 milliárd forint veszteséget (a gyakorlatban elmaradt kamatjövedelmet) jelenthet. Természetesen feltételezve a kamatkondíciók változatlanságát. Mivel az egynapos betét és az alapkamat közötti távolság vélhetően a következő egy évben csökken, a valós összeg ennél kevesebb lehet.

Ez a 230 milliárd forint egy olyan összeg, amelyet a jegybank, minden más kondíció változatlansága mellett, így megspórol. Ezt nevezhetnénk akár monetáris lazításnak is, ám a gyakorlatban ilyen hatása vélhetően nincs, hiszen a lakossági betétekre fizetett kamat eddig is minimális volt, ez nem tud hova csökkenni. Tekintettel arra, hogy a marginális kamatláb 18 százalék, azaz a szabad pénzek elhelyezése után továbbra is ennyit fizet a jegybank, ezért ez a hitelezés szempontjából sem jelent kedvezményt, valós célja a spórolás.

A hitelintézetek kamatkiesésére tekinthetünk úgy, mint egy alternatív bankadóra, hiszen a bank csak az eddiginél kisebb összegre kapja meg a 18 százalékos kamatot, a megnövelt kötelező tartalék esetén ennél kisebb kamatot realizál. A monetáris lazításra, amely a piaci kamatok csökkenését is elhozhatja, még várni kell, ennek még nem érkezett el az ideje.