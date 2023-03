Drágulnak a dísznövények

– Pozitív várakozással tekintenek az idei szezonra a hazai dísznövényágazat szereplői, a kilátások azonban vegyesek – mondta lapunknak Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke. A szakember szerint a jó idő közeledtével egyre többen szeretnének kertészkedni, növényeket ültetni, ahogyan a jeles napok – a nőnap, a különböző névnapok és a közeledő anyák napja – is növelik a kertészetek, kertészeti árudák, virágárusok forgalmát.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlói igény továbbra is adott, a tényleges keresletet azonban nagyban befolyásolhatja az infláció alakulása. Rendkívüli mértékben drágultak más termékek, az élelmiszerpiacon jelentős emelkedés ment végbe az elmúlt hónapokban.

– Az emberek pénze fogytán van, illetve nagyon be kell osztani, hogy mire költsenek. Azt mindig is lehetett tudni, hogy a vásárlói kosarakban elsőbbséget élveznek az élelmiszerek, a napi fogyasztási cikkek, és csak másodsorban jut a családi kasszából virágokra, növényekre – hívta fel a figyelmet Orlóci László. Ugyanakkor az elmúlt években kialakult tendencia azt mutatja, hogy a magyarok egyre többet szeretnének kertészkedni, s hajlandók virágokra, dísznövényekre költeni. A pandémia időszakában például korábban nem látott mértékben emelkedett a dísznövények forgalma hazánkban. A járvány idején még az is kapát és ásót fogott a kezébe, aki addig nem tette. A korlátozások alatti forgalom akkorára duzzadt, hogy akadtak olyan termékkategóriák, amelyekből hiány alakult ki a piacon. – A kereslet azóta visszarendeződött, de még mindig érezni, hogy az embereknek fokozott igényük van a szépre. Minden olyan növény iránt nőtt a kereslet, amellyel szebbé tehetik környezetüket a vásárlók – mutatott rá a szervezet vezetője.

Az áremelkedés a dísznövényágazatot sem kerülte el. A termesztés az elmúlt időszakban jelentősen megdrágult, az energia mellett jócskán megnőtt a különböző segédanyagok ára. A termesztőközeg, a műtrágya, a műanyag cserép is drágább lett, ezért Orlóci László szerint a dísznövények ára sem mehet lejjebb, mert akkor nem éri meg termeszteni őket.

A szakember azonban úgy látja, az áremelkedés mérsékelt lesz, az élelmiszerek esetében tapasztalt drágulás mértékét biztosan nem éri majd el. – Nyilván az áremelkedés is elgondolkodtatja majd a vásárlókat, az áru mennyiségével és minőségével nem lesz gond – jegyezte meg.

A díszkertészet több mint százezer családnak nyújt megélhetést, s mintegy 470 milliárd forintos éves árbevétel jellemzi az ágazatot.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor)