Ennyi volt, bezárnak egy romániai sörgyárat

Valószínűleg emiatt lehet, hogy 2015-ben 141 ember dolgozott a vállalatnál, 2021-ben azonban már csak 75.

A lap arról is beszámol, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkent a romániai sörgyárak száma, illetve idén a konstancai is be fog zárni. Megjegyzik, Romániában a sörfogyasztás évek óta stagnál.

Korábban a Magyar Nemzet tudósítója is elment Romániába, hogy megnézze, valós volt-e a hír, hogy jobban jár, aki Magyarország helyett a szomszédba jár bevásárolni. Kollégánk alább osztotta meg a tapasztalatait.