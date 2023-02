Nem éri meg Romániában bevásárolni

Szombat reggel van. A Budapestről Bukarestbe tartó vonatra várok a szemerkélő esőben. Aradon szeretnék meg­győződni arról, igaz-e a hír, miszerint fordult a kocka, és ma már a magyarok járnak Romániába vásárolni. Sőt az önkormányzati autókat is román benzinkutakon tankolják, mint a kübekházi polgármester, mert így több tízezer forintot takarítanak meg. Hogy spóroljak, olcsó, környezetkímélő utazási formát választok: online­ retúrjegyet váltok hatezer forintért Békéscsabától Aradig. A romániai közutakat és a zsebkímélőbbnek hitt ottani benzinvásárlás kiskapuit inkább elkerülöm. Úgy tűnik ugyanis, hogy csak akkor kifizetődő így a bevásárlótúra, ha számos trükköt alkalmazunk. Például nem vesszük meg a „rovinietát”, vagyis a romániai közutak használatára feljogosító matricát. Nem nagy összeg, személyautóra egy hétre 14,8 lej, azaz 1120 forint, mégis vannak, akik sajnálják rá a pénzt. Főleg ha csupán tankolni mennek, mert akkor állítólag nem kötelező.

Dér Lajos, aki személyautóval jár át Romániá­ba, cáfolja ezt. Legutóbb hazafelé jövet kérdezte meg tőle a magyar vámos, vett-e matricát. Ha nem, és „lekamerázta” a román rendőrség, hozzávetőleg tízezer forint büntetésre számíthat. Mire hazaér, lehet, hogy a postaládában várja a cédula. Tízezer forint pedig igencsak megdobhatja a kiadásainkat, főként ha csak két kiló lisztért „szaladunk” át, írja a férfi egy Facebook-csoportban, amelyet a román–magyar határ közelében élők azért hoztak létre, hogy megosszák egymással a határátkeléssel kapcsolatos tapasztalataikat.

Kilépek az applikációból, és belépek a valóságba: felülök a vonatra, amely ezúttal percre pontosan érkezik. Idős házaspár foglal helyet velem szemben. Aradra igyekeznek, mert ott olyan finom és nagy a franciakrémes, hogy nem hagyhatják ki, ha látogatóba indulnak a rokonokhoz. Visznek belőle a Temesváron élő unokáknak is. Nem olcsó mulatság, de mit lehet tenni, mondja az idős úr, akinek magyarázata is van arra, miért drágult meg minden. Szerinte a háború miatt: a fegyvert el kell adni, és mint az 1930-as évek gazdasági válsága után, most is találtak rá vevőt.

Hogy a kétórás út gyorsabban teljen, felhívom Murgu Pál Kolozsváron élő nyugdíjas újságírót, aki 65 négyzetméteres lakásban él. Meglepődik, amikor megkérdezem, hogyan jön ki mostanság a nyugdíjából, de nem vonakodik, hanem sorolja, mire mennyit adott ki mostanában. Decemberre 317 lejt (24 ezer forint) fizetett a gáz-, a villany- és a vízhasználatért. Nem takarékoskodott, de nem is pazarolt.

– Már el sem tudom képzelni, hogy bármiféle átalakítást végezzek a lakásban. Még egy sötétítőcsere is nehezen vállalható költséggel jár. Túlélni a mai napot: ez a romániai átlagpolgár mindennapi vágya – fogalmaz az egykori főszerkesztő.

Kolozsváron minden kapható, csak pénz kell hozzá, állapítja meg riportalanyom. Ugyanolyan változatos a kínálat, mint tavaly vagy tavalyelőtt. A kereskedők örülnek, ha minél nagyobb mennyiségben vásárolnak az emberek. A nagyáruházak mellett mostanáig a kisebbek is meg tudtak élni.

– Divatos a házi tojás például. Aki nem tömbházban lakik, és van udvara, az tyúkokat tart. Én is a szomszédtól veszem a tojást, aki abból a kenyérből „tojatott”, amelyet tőlem is kapott. Szóval „paradicsomi” a hangulat. Viszont a házi tojás darabját is már másfél lejért kapom. Tavaly egy lejt kért érte – részletezi Murgu Pál.

A kolozsvári nyugdíjas a Bejön a vidék mozgalmat ajánlja figyelmembe, megkésve, hiszen mint kiderül, a házi készítményeket forgalmazó cégnek nem jött be az idei év. A helyi termékek boltja három és fél éves története végéhez ért. A tulajdonosnak, Fancsali Ernőnek egy időre le kell húznia a rolót, jóllehet a járványidőszakból megerősödve jött ki. De aztán következtek az idei áremelkedések, amelyek jócskán megtizedelték a vásárlók számát. Május volt az utolsó jó hónapja. Mivel az utcát javítani kezdte a város, a forgalmuk nyolcvan százalékkal lett kisebb. Végül elfogyott az erő és a kedv a folytatáshoz.

Mire kibeszéljük az erdélyi állapotokat, befut a szerelvény Aradra. Tavaly jártam utoljára a településen, azóta nem igazán változott semmi.

A modernitás és az elmaradottság egyvelege tárul elém. Lépésenként két nemzeti zászlócskát lenget a lámpavason a téli szél. Alig egy hete ünnepelték a román fejedelemségek egyesülését, azóta senki nem vitte vissza a lobogókat a raktárba.

A latinnak mondott pörgés sem a régi már. Az utcák és a boltok szokatlanul üresek. Talán azért, mert hideg van, és hétvége? A járdán betegnek tűnő juhászkutya állja el az utamat, a híd melletti óriásplakát fénylő műfenyőt reklámoz 129 lejért. Január végén járunk. Egyértelmű, hogy a luxuscikkekkel teletömött divatüzletek szemfényvesztésében kicsit megállt az idő.

Betérek egy fényárban úszó ábécébe. Kedvetlen ­fiatalok és idősebbek sétálgatnak a polcok között, néha egy-egy termék is bekerül a kosarukba. A tulaj elmondja az épp ellenőrzést tartó állami hatóság képviselőinek, hogy a legtöbben bejönnek, nézelődnek, majd anélkül, hogy bármit is vennének, kimennek.

Felírom az alapvető élelmiszerek árait, majd egy másik kisboltba is bemegyek, ahol már gyérebb a világítás, és a fűtés is kifogásolható. Mégis ugyanazokat az árakat látom, mint az előző üzletben. Egy liter tejért öt lejt kérnek, a jobb minőségűért kilencet. A parasztkenyér hat-hét lej, a cukor kilója szintén hat-hét, a hajdúsági liszt kilója három-öt, az előre csomagolt felvágott hat-hét, a vaj tizenegy-húsz, a csomagolt lapkasajt hat, közel egy kiló tejföl tizennyolc-húsz, tíz darab tojás tíz, egy liter ásványvíz négy, sör három-hat lej, a táblás csoki ugyanannyi. A száraztészta csomagját három-négy, fél kiló babkávét harminc-negyven lejért adnak.

Az előzetes előrejelzésekkel ellentétben magyarországi bevásárlóturistákkal sehol nem találkozom. Az egykori Andrássy téren 22 lejért (1600 forint) hirdetik a pacallevest egy lepukkant kifőzdében. A hamburgert 15–16 (1200 forint) lejért árulják az utánfutóból. Egyik előtt sem tolonganak a vásárlók.

Hogy mi okozta a drágulást? Lucian Nas, a Szamos–Aranyos mezőgazdasági társulás igazgatója szerint először is az ukrajnai háború dobta meg az árakat. Erre játszott rá a nyári aszály, amely a takarmánynövények árán látszik meg leginkább. Mindehhez hozzáadódott az üzemanyagárak robbanása. Míg tavaly 1,7 lejért adták el a tejet literenként a feldolgozóknak, áfa nélkül, idén három lejért, különben csődbe mennének.

Nagy Bálint közgazdász, kolozsvári egyetemi tanár viszont úgy véli, az inflációt a bizonytalan gazdasági környezet okozza, amely kockázatos a befektetőknek, és ezt megfizettetik a vásárlókkal. A romániai gazdasági portálok elemzői úgy vélik, a válságból csak recesszió árán lábalhat ki az ország. Hiszen a magas árak visszafogják a vásárlási kedvet, ami a kereskedőket választás elé állítja: vagy lefaragják az árakat, vagy eltűnnek a piacról.

A drágulási listát a cukor vezeti, amely 62,6 százalékkal ér többet a piacon, mint egy éve. Az étolajért 43,5 százalékkal, a zsírért 41,8, a krumpliért 40,5, a vajért 39,2 százalékkal fizetnek többet idén a Romániában vásárlók. A kukoricaliszt ára 34,8 százalékkal emelkedett, a búzaliszt 34,5, a tej 28,2, a kenyér 26,9 százalékkal. A borús januárban üres szatyorral sétálok vissza a pályaudvarra, ahol három lejért vásárolok az automatától egy forró csokit. Az egyik pultnál megkövesedett pogácsával kínálnak meg feleennyiért. A szokatlanul fagyos légkörben vacogva állapítom meg: nem biztos, hogy jól jár, aki romániai bevásárlótúrára szánja rá magát a válságos téli hónapokban.