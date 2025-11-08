gyászkézilabdaOTP Bank-Pick Szeged

Tragédia történt a Szeged–Veszprém bajnoki kézilabda-mérkőzés előtt

Tragédia árnyékolta be a rangadót: rosszul lett és elhunyt Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged technikai vezetője. Hatvankilenc éves volt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 19:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tragédia árnyékolta be az OTP Bank-Pick Szeged-One Veszprém férfikézilabda bajnoki rangadót, amit a vendégek nyertek 32-31-re. A találkozó előtt elhunyt Dobozi Iván, a szegediek technikai igazgatója.

A meccs után értesültek a csapatok a tragédiáról

A mérkőzés végén a győzelmüket ünneplő veszprémi játékosokhoz sietve érkezett Nagy László, a veszprémiek sportigazgatója. A kézilabdázó pályafutását Szegeden kezdő sportvezető feszülten kérte a játékosokat, hogy ne ünnepeljenek. Ennek sajnos komoly oka volt: a találkozó előtt a Pick Aréna parkolójában rosszul lett Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged technikai vezetője.

Információink szerint a szegedi játékosokkal csak a mérkőzés után közölték a tragikus hírt, de a közvetítésben is látszott, hogy a csapat technikai stábjának több tagja zokogva ült a lelátón és a kispadon.

A mérkőzés után ugyan rövid sajtótájékoztatót tartottak, de a szegedi játékosok nem nyilatkoztak.

A klub röviddel a mérkőzés után hivatalos közleményben tudatta a 69 éves sportvezető halálhírét. Vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúznak Dobozi Ivántól a Pick Aréna főbejáratánál.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.