Tragédia történt a Szeged–Veszprém bajnoki kézilabda-mérkőzés előtt

Tragédia árnyékolta be az OTP Bank-Pick Szeged-One Veszprém férfikézilabda bajnoki rangadót, amit a vendégek nyertek 32-31-re. A találkozó előtt elhunyt Dobozi Iván, a szegediek technikai igazgatója.

A meccs után értesültek a csapatok a tragédiáról

A mérkőzés végén a győzelmüket ünneplő veszprémi játékosokhoz sietve érkezett Nagy László, a veszprémiek sportigazgatója. A kézilabdázó pályafutását Szegeden kezdő sportvezető feszülten kérte a játékosokat, hogy ne ünnepeljenek. Ennek sajnos komoly oka volt: a találkozó előtt a Pick Aréna parkolójában rosszul lett Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged technikai vezetője.

Információink szerint a szegedi játékosokkal csak a mérkőzés után közölték a tragikus hírt, de a közvetítésben is látszott, hogy a csapat technikai stábjának több tagja zokogva ült a lelátón és a kispadon.

A mérkőzés után ugyan rövid sajtótájékoztatót tartottak, de a szegedi játékosok nem nyilatkoztak.

A klub röviddel a mérkőzés után hivatalos közleményben tudatta a 69 éves sportvezető halálhírét. Vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúznak Dobozi Ivántól a Pick Aréna főbejáratánál.