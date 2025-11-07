– Mindenekelőtt az Ibn Battúta–Ulrich Jasper Seetzen–­Charles Defrémery–Mácsfalvi Oborzil-vonalat kell áttekintenünk… – gondolta magában Rezeda Kázmér, és nekifogott áttekinteni, amely áttekintés tokaji hárslevelűt igényelt, ezúttal Orosz Gábor pincéjéből, a Betsek dűlőből, Mád mellől, ahol Ibn Battúta nem járt, pedig ő nagyjából mindenhol járt, hozzá képest tengerjáró Szindbád Maradó Mózsi bácsi volt Derzsből, aki életében egyszer ment túl a helyi kocsmán – pedig szép, hosszú életet élt –, de annyira megbánta, hogy soha többé nem vetemedett ilyen felelőtlen kalandokra.

– No, ha már így belevágtunk, akkor vágjunk bele… – gondolta magában Rezeda Kázmér, és külön örült a redundanciának, a szószátyárságnak meg szóismétlésnek, mert beleérezte mindazt, ami következni fog, s aminek a vége egy nagy tál kedgeree, a tetején egy Mácsfalvi Oborzillal.

Szóval az úgy kezdődött, hogy 1304. február 24-én, a marokkói Tangerben, egy berber származású kádi családban megszületett Ibn Battúta, teljes nevén Szamsz al-Din Abu’Abdallah Muhammad ibn’Abdallah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Juszuf lavati al-Tanii ibn Battúta. Na most, akinek ez a neve, annak nincsen könnyű élete, még szerencse, hogy például azokban az időkben nem voltak BKV-ellenőrök, mint például a kis Kázmér ibn Rezeda idejében, amikor is történt egy napon, hogy a kis Kázmér edzés után felszállt a margitszigeti bejárónál a négyes-hatosra, s vele volt sorstársa az úszás szenvedéseiben, bizonyos Czirok Keve, s jött az ellenőr, Kevének pedig nem volt jegye, s akkor az ellenőr kérdezte a nevét s ő mondta, mire az ellenőr kifakadt, hogy „ne hazudozzál itt nekem, mond meg azonnal a rendes nevedet!”, és akkor a kis Keve azonnal rávágta, hogy „Kis Lacika”, és akkor az ellenőr bácsi is megnyugodott, na most képzeljük el, ha a kis Ibn Battúta járt volna velük úszni, neki mit mondott volna az ellenőr bácsi.

Szerényi Gábor grafikája

Szóval nem könnyű annak, akinek ez a neve, ráadásul az ibn az arabban azt jelenti ugye, hogy valakinek a fia, na most akkor a kis Battúta gyerek a neve alapján fia volt egy bizonyos Abdallahnak, Muhammadnak, Ibrahimnak, még egy Muhammadnak, egy Juszufnak, meg a sor végén annak a szegény Battútának, akinek a neve ráadásul azt jelenti, hogy kiskacsa, mindebből teljesen logikusan következik, hogy a „kiskacsa fia”, amint tehette, elutazott otthonról, és mintha látta volna a Ponyvaregényt, ahol Marsellus Wallace azt mondja Butch Coolidge-nek, hogy „és te elutazol, és ha elutazol, akkor el vagy utazva!”, hát bizony, Ibn Battúta elutazott, és el volt utazva.

117 ezer kilométert utazott.