A szórványmagyarság esélyeiről

Kezdjük azzal, miért ne temessük magunkat. Van okunk megkongatni a vészharangot, de nem készülünk temetési menetre. Egyfelől azért nem, mert iszonyatosan magas a romániai népszámlálás végeredményében azoknak a száma, akik nem nyilatkoztak, illetve akiket egész egyszerűen nem értek el a népszámlálók. Ha nemzetiségarányosan vizsgáljuk az eddig megtudható adatokat, akkor kijelenthető, hogy a hat-hétszázalékos magyarság lélekszáma elér(het)i az 1,3–1,4 milliós – tíz évvel ezelőtti – tömeget.

Nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy keleti szomszédunknál több millióan tartózkodnak tartósan külföldön, a románok közül sokan életvitelszerűen. Másfelől legyünk tisztában azzal, hogy a Kárpát-medencei magyarság a maga 12,5–13 milliós tömegével még mindig bőven a legnagyobb nemzetiség történelmi határaink között.

Aki ismeri a történelmünket, aki olvasta Jókai Mór Cigánybáróját, vagy aki látta az ennek alapján (is) készült, Szaffi című rajzfilmet, az tudja, hogy a török kor után, de akár a tatárjárást követően is voltunk sokkal, de sokkal kilátástalanabb helyzetben. Országrészekből, komplett vármegyékből tűnt el a magyar szó, de egyes területek (Bácska, Bánát) teljesen elnéptelenedtek. Ezekre a tájakra bár szigetszerűen visszatérhettünk, mégis leginkább a németek mellett a szláv népek nemzetiségeit telepítették be a Habsburg-uralkodók.

A XVII. században ember nem mondta volna meg, hogy lesz még magyar szó Zentán, Magyarkanizsán, Temerinben. Mégis felálltunk romjainkból, mégis elértük, hogy a levert 1848–49-es szabadságharc után alig negyvenszázalékos magyarságunk 1910-re, bő négy évtized békés építkezés alatt megugrotta a Kárpát-medence lakosságának több mint felét. Igaz, ez volt az az időszak, amikor a többmilliós amerikai kivándorlás mellett is családonként négy-öt, de sokszor nyolc-tíz gyermek látta meg a napvilágot.

Ma Erdély román vidékei is szenvedik a kivándorlás ürességét, a népesség elöregedését. A Délvidék egykori sváb közösségeiben szintén tömeges a nyugati munkavállalás, komplett családok kiköltözése, mint ahogy a magyarjaink közül is sokan dolgoznak Nyugat-Európában. (Belső-)Magyarországon elindult egy folyamat, talán már (a statisztikai adatok alapján is) kijelenthető, hogy többen jönnek haza, mint amennyien néhány évre külföldön próbálnak szerencsét, keresik kenyerüket.