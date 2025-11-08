Die My LovefilmRobert PattinsonbemutatóJennifer Lawrence

Jennifer Lawrence és Robert Pattinson ismét a figyelem középpontjában, ezúttal közös filmjük intim jeleneteiről derültek ki érdekességek

A #metoo-mozgalom utóhatásaként az amerikai filmiparban megkerülhetetlenné vált az intimitáskoordinátorok alkalmazása, ám a hollywoodi szupersztárok egyre gyakrabban kérdőjelezik meg a szerepüket. Ezúttal Jennifer Lawrence állt kritikusan a kérdéshez, hiszen egy podcastadásban határozottan kijelentette: a Die My Love (Dögölj meg, szerelmem) című új filmjének intim jeleneteihez nem volt szüksége külső segítségre, mert partnerében, Robert Pattinsonban feltétel nélkül megbízott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08.
A Lynne Ramsay rendezte Die My Love (Dögölj meg, szerelmem) című lélektani dráma, amely egy újdonsült anya elméjének lassú leépülését ábrázolja, meztelen és szexuális feszültséggel teli jeleneteket is tartalmaz. Jennifer Lawrence, aki a főszerepet alakítja Robert Pattinson oldalán, a Las Culturistas podcast vendégeként beszélt a forgatás körülményeiről, és szokatlanul nyíltan fogalmazott a modern filmgyártás egyik legvitatottabb szakmájáról.

Robert Pattinson
A Jennifer Lawrence és Robert Pattinson főszereplésével készült Dögölj meg, szerelmem című film plakátja

Nem volt [intimitáskoordinátorunk], vagy talán volt, de nem igazán… Végig biztonságban éreztem magam Robbal

– mondta a színésznő.

„Nem egy perverz, és nagyon szerelmes a jegyesébe.”

Lawrence egyenesen azzal indokolta döntését, hogy Pattinsonnal való munkája mentes volt minden kétértelműségtől vagy feszültségtől. Szavai szerint a magánéletében Suki Waterhouse színésznővel boldog párkapcsolatban élő Pattinson „nem egy perverz”, és a forgatáson is leginkább a gyermekeikről és a párkapcsolataikról beszélgettek.

Soha nem volt semmi furcsa, olyasmi, hogy »Vajon azt hiszi, tetszik nekem?«. Ha lett volna egy kicsi is ebből, valószínűleg alkalmaztam volna intimitáskoordinátort

– szögezte le Lawrence.

A hollywoodi A lista egyik legkeresettebb színésznője ezzel burkoltan ugyan, de kritizálta az iparágat. Elmondása szerint 

sok férfi színész megsértődik, ha nem akarsz dugni velük, és akkor kezdődik a büntetés.

Lawrence hangsúlyozta, hogy Pattinson nem tartozott ebbe a kategóriába, ami lehetővé tette a két színész számára, hogy a legintimebb pillanatokat is külső beavatkozás nélkül, professzionális bizalomra építve rögzítsék.

Bár Pattinson egy korábbi interjúban megjegyezte, hogy a produkcióban jelen volt intimitáskoordinátor, nem feltétlenül a színészi komfort, hanem inkább a jelenetek esztétikai és koreográfiai tisztaságának biztosítása miatt.

Jennifer Lawrence ezzel a vallomásával újraélesztette azt a vitát, amely Hollywoodban zajlik az alkotói szabadság és a szükséges védelem közötti finom egyensúly körül.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

