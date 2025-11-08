Jennifer Lawrence és Robert Pattinson ismét a figyelem középpontjában, ezúttal közös filmjük intim jeleneteiről derültek ki érdekességek

A Lynne Ramsay rendezte Die My Love (Dögölj meg, szerelmem) című lélektani dráma, amely egy újdonsült anya elméjének lassú leépülését ábrázolja, meztelen és szexuális feszültséggel teli jeleneteket is tartalmaz. Jennifer Lawrence, aki a főszerepet alakítja Robert Pattinson oldalán, a Las Culturistas podcast vendégeként beszélt a forgatás körülményeiről, és szokatlanul nyíltan fogalmazott a modern filmgyártás egyik legvitatottabb szakmájáról.

A Jennifer Lawrence és Robert Pattinson főszereplésével készült Dögölj meg, szerelmem című film plakátja

Nem volt [intimitáskoordinátorunk], vagy talán volt, de nem igazán… Végig biztonságban éreztem magam Robbal

– mondta a színésznő.

„Nem egy perverz, és nagyon szerelmes a jegyesébe.”

Lawrence egyenesen azzal indokolta döntését, hogy Pattinsonnal való munkája mentes volt minden kétértelműségtől vagy feszültségtől. Szavai szerint a magánéletében Suki Waterhouse színésznővel boldog párkapcsolatban élő Pattinson „nem egy perverz”, és a forgatáson is leginkább a gyermekeikről és a párkapcsolataikról beszélgettek.

Soha nem volt semmi furcsa, olyasmi, hogy »Vajon azt hiszi, tetszik nekem?«. Ha lett volna egy kicsi is ebből, valószínűleg alkalmaztam volna intimitáskoordinátort

– szögezte le Lawrence.

A hollywoodi A lista egyik legkeresettebb színésznője ezzel burkoltan ugyan, de kritizálta az iparágat. Elmondása szerint

sok férfi színész megsértődik, ha nem akarsz dugni velük, és akkor kezdődik a büntetés.

Lawrence hangsúlyozta, hogy Pattinson nem tartozott ebbe a kategóriába, ami lehetővé tette a két színész számára, hogy a legintimebb pillanatokat is külső beavatkozás nélkül, professzionális bizalomra építve rögzítsék.