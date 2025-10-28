Jennifer Lawrence megérti, ha utálják

Jennifer Lawrence saját bevallása szerint színésznőként nemcsak szerepeket játszott, hanem az interjúk során alkalmazott egy „védelmi mechanizmust” is: „Az vagyok – vagy voltam –, de közben védekeztem is” – fogalmazott.

Jennifer Lawrence az Oscar-szobrocskájával (Fotó: Mike Blake)

A „védekező” viselkedés lényege az volt, hogy be szerette volna bizonyítani: „Nem vagyok olyan, mint amilyennek gondolnak”. Azonban ezek az interjúk, vélhetően pont a belső feszültség miatt nem sikerültek úgy, ahogy szerette volna. Mára már számára is kínosnak tűnnek.

Rá­nézek azokra az interjúkra, és az a személy… idegesítő

– mondta.

Abban az időszakban, amikor sztárságának tetőfokán állt – például a The Hunger Games-franchise idején –, folyton jelen volt a médiában, interjúról interjúra járt. Lawrence úgy érzi:

Nem a filmjeimért, nem a politikámért, hanem miattam – a személyiségem miatt

ért elutasítás.

A közönség egy ponton azt kezdte gondolni: amit látunk, az nem teljesen őszinte – ezzel együtt pedig megjelent az irritáció is.

Értem, miért volt idegesítő látni azt a személyt

– fogalmazott.