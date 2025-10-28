Jennifer Lawrenceszínésznőoscar

Jennifer Lawrence megérti, ha utálják

A 35 éves Oscar-díjas színésznő új megvilágításba helyezte a saját múltját. Jennifer Lawrence egy most nyilvánosságra került, interjúban bevallotta: korábbi sajtómegjelenései, amelyek akkoriban lazának, őszintének tűntek, később számára is „idegesítőnek” és „zavarónak” bizonyultak.

2025. 10. 28. 16:42
Fotó: LUCAS JACKSON Forrás: X90066
Jennifer Lawrence saját bevallása szerint színésznőként nemcsak szerepeket játszott, hanem az interjúk során alkalmazott egy „védelmi mechanizmust” is: „Az vagyok – vagy voltam –, de közben védekeztem is” – fogalmazott.

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence az Oscar-szobrocskájával (Fotó: Mike Blake)

A „védekező” viselkedés lényege az volt, hogy be szerette volna bizonyítani: „Nem vagyok olyan, mint amilyennek gondolnak”. Azonban ezek az interjúk, vélhetően pont a belső feszültség miatt nem sikerültek úgy, ahogy szerette volna. Mára már számára is kínosnak tűnnek.

Rá­nézek azokra az interjúkra, és az a személy… idegesítő

mondta.

Abban az időszakban, amikor sztárságának tetőfokán állt – például a The Hunger Games-franchise idején –, folyton jelen volt a médiában, interjúról interjúra járt. Lawrence úgy érzi:

Nem a filmjeimért, nem a politikámért, hanem miattam – a személyiségem miatt

ért elutasítás.

A közönség egy ponton azt kezdte gondolni: amit látunk, az nem teljesen őszinte – ezzel együtt pedig megjelent az irritáció is.

Értem, miért volt idegesítő látni azt a személyt

fogalmazott.

Jennifer Lawrence úgy döntött, távolságot tart a sajtótól

Lawrence nemcsak a múltját értékeli újra – azt is elmondta, hogy ma már jóval tudatosabb, amikor a média elé lép. Egyik interjújában megjegyezte: 

Minden alkalommal, amikor interjút készítenek velem, azt gondolom magamban: Ezt már nem tehetem meg magammal újra.

A szerepek, a hírverés és a média folyamatos jelenléte olyan állandó nyomást jelentett számára, amely mára változtatásra késztette. A sztár azt is elismerte, hogy a sajtókörök és nyilvános szereplések sokszor elvonták a figyelmét magáról a filmes munkáról. 

Úgy érzem, elveszítem az irányítást a mesterségem felett, amikor egy filmhez sajtót kell csinálnom

árulta el.

Jennifer Lawrence őszinteségével azt üzeni: nemcsak az számít, amit a kamera mutat, hanem az is, amit előtte átél az ember. Ez nem csupán egyoldalú sztárvallomás – sokkal inkább egy figyelmeztetés arra, hogy a túlzott jelenlét és a „lépj, csinálj, beszélj” tempó is lehet kockázatos. 

 

