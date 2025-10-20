Robert PattinsonJennifer Lawrencefilmbemutató

Gyomorforgató történetet osztott meg Jennifer Lawrence Robert Pattinsonról

A két sztárnak hamarosan a mozikba kerül közös filmjük, a Dögölj meg, szerelmem (Die My Love). Jennifer Lawrence elmondása szerint Robert Pattinson nem tud megfelelőn viselkedni.

Munkatársunktól
Forrás: People2025. 10. 20. 18:00
Jennifer Lawrence szerint Robert Pattinson igénytelen. Október 17-én, pénteken az Éhezők viadala színésznője a The Graham Norton Show-ban egy gyomorforgató történetet osztott meg filmbeli partneréről.

Robert Pattinson
Jennifer Lawrence és Robert Pattinson közös filmjének plakátja

Elmesélte, hogy decemberben pizsamapartit rendezett a barátainak. Amikor Lawrence és a barátnői éppen egy filmet nézték, a 39 éves Mickey 17 sztárja SMS-ben jelezte, hogy a közelben van, ezért a színésznő mondta neki, hogy jöjjön át.

Amikor az Alkonyat sztárja megérkezett, megkérdezte, van-e valami ennivaló, de az egyetlen étel, ami volt, már kidobták a szemetesbe.

Szóval, amíg a fürdőszobában voltam, csak úgy elővette az ételt a szemetesből

– magyarázta a 35 éves Lawrence a műsorvezető Nortonnak és a többi vendégnek, Bruce Springsteennek, Jeremy Allen White-nak és Tessa Thompsonnak.

 

Szóval ő megette, mi pedig csak néztük, ahogy a szemetet eszi. Aztán amikor végzett, azt mondta: »Még mindig éhes vagyok, van még?« 

– idézte fel az esetet a színésznő brit akcentussal, hogy utánozza Pattinsont.

Erre én: Hát, van, de a szemétben van. Erre ő: Nem baj – aztán egyszerűen kivette a szemétből, és tovább evett.

A sztárok hamarosan mozikba kerülő Dögölj meg, szerelmem (Die My Love) című pszichológiai thrillerében, Grace (Lawrence) és Jackson (Pattinson) egy fiatal pár, akik New Yorkból vidékre, a férfi gyerekkori otthonába költöznek a nyugodtabb élet reményében. Amikor sikerül alkalmazkodniuk az új környezethez, és gyermekük születik, Grace-ben egyre jobban nő az elszigeteltség érzése, és mentálisan kezd teljesen kimerülni. A nő romló egészségi állapota egyre nyugtalanítóbb és kiszámíthatatlanabb helyzetekbe sodorja a pár házasságát.

 

 

