Kihaltnak hitt ragadozót lepleztek le a kamerák

Éveken át kihaltnak hitték, ám egy vadkamerán ismét felbukkant a Prince Edward-szigeten a folyami vidra. Az áttörés egy hosszú távú monitorozási projektnek köszönhető, amelynek keretében a kutatók negyven vadkamerát helyeztek el a sziget különböző pontjain. A mozgásérzékelős eszközöket egész évben működtetik, és olyan adatokat szolgáltatnak, amelyeket más módszerekkel szinte lehetetlen lenne begyűjteni − különösen olyan rejtőzködő fajok esetében, mint a folyami vidra – írta az Index.

Kihaltnak hitték a folyami vidrát (Fotó: DPA/Patrick Pleul)

A kanadai sajtó már korábban beszámolt róla, hogy ezek az eszközök évek óta rögzítik a sziget ökoszisztémájában bekövetkező változásokat, mint a vörös rókák populációjának csökkenését vagy a prérifarkasok egyre gyakoribb feltűnését. A folyami vidrák esetében azonban hosszú időn keresztül úgy hitték, hogy kihaltak a szigeten.