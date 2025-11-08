vadkamerarozsomákvidra

Kihaltnak hitt ragadozót lepleztek le a kamerák

Évtizedekig senki sem látta őket, mert a túlzott vadászat és élőhelyük pusztulása miatt csaknem kihaltak a folyami vidrák a Prince Edward-szigetről. Végül negyven vadkamera segítségével bizonyították, hogy a ragadozók visszatértek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 20:04
Éveken át kihaltnak hitték, ám egy vadkamerán ismét felbukkant a Prince Edward-szigeten a folyami vidra. Az áttörés egy hosszú távú monitorozási projektnek köszönhető, amelynek keretében a kutatók negyven vadkamerát helyeztek el a sziget különböző pontjain. A mozgásérzékelős eszközöket egész évben működtetik, és olyan adatokat szolgáltatnak, amelyeket más módszerekkel szinte lehetetlen lenne begyűjteni − különösen olyan rejtőzködő fajok esetében, mint a folyami vidra – írta az Index.

27 September 2022, Brandenburg, Groß Schönebeck: An otter (Lutra lutra) can be seen in its enclosure at Schorfheide Wildlife Park. Otters are adapted to aquatic life and belong to the marten family (Mustelidae). They can grow up to 1.20 meters long and are among the best swimmers among land predators. The otter has the densest fur of native wild animals. There are up to 70,000 hairs on one square centimeter of skin - humans, on the other hand, have only about 200 hairs on their heads over the same area. Photo: Patrick Pleul/dpa/ZB (Photo by PATRICK PLEUL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Kihaltnak hitték a folyami vidrát (Fotó: DPA/Patrick Pleul)

A kanadai sajtó már korábban beszámolt róla, hogy ezek az eszközök évek óta rögzítik a sziget ökoszisztémájában bekövetkező változásokat, mint a vörös rókák populációjának csökkenését vagy a prérifarkasok egyre gyakoribb feltűnését. A folyami vidrák esetében azonban hosszú időn keresztül úgy hitték, hogy kihaltak a szigeten. 

Borítókép: Folyami vidra (Fotó: Georg Wendt/DPA Picture-Alliance via AFP)


