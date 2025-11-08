Téglák a falban

Létezik Magyarországon egy falu, ami olyan, mint a mesében: van is, meg nincs is. Nagygéc a neve. Van temploma, színpadja, világháborús emlékműve, kilátótornya, kegyeleti parkja, lovardája, látogatóközpontja, olyan, mint egy igazi falu. Ám hivatalosan Nagygéc nem létezik. Nem is lakik ott senki, a lakókat elüldözte az ár, meg az akkori hatalom. Ám az egykori kitelepítettek fiai, s azok barátai közül nem mindenki törődött bele a megváltoztathatatlanba. Mindent megtesznek azért, hogy Nagygéc ne csak az elszármazottak emlékezetében maradjon fenn.

Örökké beivódott 1970. május 14. a szatmáriak emlékezetébe. Az volt az a nap, amikor a Szamos több helyen is átszakította a töltést, s elöntötte a vidéket. Több mint harminc település került víz alá, sok ezer ház omlott le, volt falu, ahol a templomon kívül egyetlen épület se maradt épen. Nagygécre is betört a víz, itt is kitelepítették a lakosságot.

Az ár levonultával hatalmas munka kezdődött. Fél év alatt újjáépítette az ország a lerombolt falvakat, őszre minden földönfutóvá vált család új otthonba költözhetett. Kivéve Nagygécet és még négy másik szatmári települést, Nagyhódost, Gabolcot, Kishódost, Komlódtótfalut. Itt nem épült semmi, mert egy hatalmas ár­apasztó tározót gondoltak oda a szakemberek. Azt a négyet azonban nem érdekelte a gát, meg az építkezési tilalom. És a más falvakban, városokban ajánlott új házak sem. A hatalom tiltása ellenére visszamentek a falujukba, megreparálták a sérült házaikat, s ott folytatták az életet, ahol az ár miatt félbehagyták. Nagygécnek is megmaradt több mint a fele, ám akkora volt a lakókon a hatalom nyomása, hogy a kitelepítettek nagy része ide már nem tért vissza, elfogadta a Csengerben, Csengersimán, Fehérgyarmaton felkínált csereházat. De költöztek innen Mátészalkára, Pestre, Nyíregyházára is, s még a messzi Dunántúlra is jutott nagygéci.

Vagy negyven éve, a nyolcvanas évek derekán jártam először arrafelé. Szép ősz volt, s nagy szárazság, az Erge patak is majdnem kiszáradt. Egy kis, korlát nélküli híd vezet át rajta, ott már vége a falunak.

Ott, az utolsó házban ismerkedtem meg Vári Andrással, aki éppen murkot ásott, s szidta az eget, hogy nem ad esőt, szikrázik az ásó a kemény földben. Különleges egy öreg volt az én Vári Andrásom, Nagygéc utolsó igazi csordása. A falu túlsó végén lévő házukat elmosta a víz, s elfogadta az új házat Csengerben. Majd egy évtizedet húzott le a Szamoson túl, aztán gondolt egy nagyot. Addig mesterkedett, míg talált egy családot, akikkel megegyezett, hogy azok beköltöznek a csengeri házba, s cserében építenek egy másikat neki Gécen. Úgy is lett. De nem volt annak a háznak semmi engedélye, s ez még csak hagyján! Mindenféle bontott anyagból készült, ki-bejárt benne a szél.

Vári Andrásnak mégsem ez volt a legnagyobb baja. Hanem az, hogy nincs már szólni senkihez Gécen. Pláne télen. Mert tavasszal, ősszel sokan visszajönnek még művelni a kerteket, de télen… esténként! Ő is áll az ablak előtt, nézi a holdsütötte tájat. A havon futkározó nyulakat. Hányat meghurkolt ő annak idején! Volt olyan tél, hogy húszat-harmincat. Megnyúzta őket, a bőrüket meg eladta a csengeri zsidónak. Megvolt a jövő téli két kis hízó ára.

Még sokáig visszajártam az öreg csordáshoz, de egyre többször hajtogatta, hogy nem marad ő már sokáig Gécen. Keres egy öregotthont, azt se fogja mondani, hogy isten véled, nagygéci harangszó. És be is váltotta a fenyegetését. Elment a géci harang után, túl a gáton, túl a Szamoson, talán fel a Nyírbe, ahová a szóbeszéd szerint a harangot vitték.