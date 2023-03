Nagyon fontos dologra hívta fel a gazdák figyelmét az Agrárminisztérium

Az AM kitért arra is, hogy a Vidékfejlesztési program irányító hatósága az idén is közleményt ad majd ki, amelyben közzéteszi azon biztosító társaságok, illetve biztosító egyesületek nevét, amelyek jogosultak díjtámogatott biztosítási szerződések kötésére. A Magyarországon működő legjelentősebb társaságok közül több évről-évre kínál díjtámogatott biztosítási szolgáltatást.

A díjrendezett mezőgazdasági növénybiztosítással rendelkező termelők számára előnyt jelent, hogy ők jogosultak a kárenyhítő juttatás maximális, 80 százalékos összegére, így a mezőgazdasági növénybiztosítás rendszere segíti a gazdálkodókat abban, hogy magasabb kárenyhítő juttatási összeget vehessenek igénybe.

Az intézkedés töretlen sikerét és az Agrárminisztérium elhivatottságát bizonyítja, hogy amíg a 2016-os évben még négymilliárd forint volt az éves felhasználható támogatási keretösszeg, addig mára ez 14,3 milliárd forintra emelkedett és az elmúlt hét év alatt százezer kérelem kapcsán több mint 37 milliárd forint kifizetésére került sor.

Az Agrárminisztérium ezúttal is megerősítette, hogy az Európai Unió Bizottsága 2022. november 7-én elfogadta Magyarország közös agrárpolitikai (KAP) stratégiai tervét, amelynek alapján az agrártámogatási források 2023. január 1-től felhasználhatóvá váltak. A magyar stratégiai terv továbbra is kiemelt helyen kezeli a kockázatkezelési eszközök támogatását, ennek megfelelően a biztosítási kedv, az öngondoskodás megtartása és növelése érdekében a biztosítási díjhoz kapcsolódó támogatásra a termelők hosszú távon számíthatnak.

Az Agrárminisztérium is felhívja a gazdálkodók figyelmét az öngondoskodás fontosságára, és azt javasolja a gazdáknak, hogy vegyék igénybe a támogatási lehetőséggel összekötött mezőgazdasági biztosítást – zárja közleményét az Agrárminisztérium.

