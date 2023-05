Meglehetősen eltérő kerékpár-biztosítások vannak a piacon

Míg az önálló kerékpár-biztosítás esetében a legmagasabb csomag választásával akár 250 ezer forintos kártérítési fedezethez juthat hozzá a biztosított, a kerékpáros kiegészítő biztosítások esetében – bár itt is többféle csomag válaszható – a kártérítés felső határa jó eséllyel nem éri el a biztosításba bevont jármű értékét. Egyes biztosítóknál ez az összeg nem haladja meg az 50 ezres szintet sem. A térítés felső határát köthetik az alkalmazott kerékpárzár biztonsági fokozatához is. A kapcsolódó baleseti térítések összege is jellemzően jóval az önálló baleset-biztosítási limitek alatt marad.