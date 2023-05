Válságálló a női higiénés piac

Válságállónak tűnik a női higiénés piac, mind az intim betétek, mind pedig a tamponok eladása folyamatosan növekszik – derült ki a P&G csömöri gyárának bemutatásakor a Vg.hu tudósítása szerint. A gyártóbázis szinte egyszerre növekedett a piaci igényekkel és a cégcsoport gyártási optimalizálásával – mondta Márta László gyárigazgató, aki sokáig egy ukrán gyárat vezetett.

Jelenleg 1300 munkavállaló dolgozik a csömöri gyárban

Fotó: Procter & Gamble

A központot 1991-ben hozták létre nagyjából 200 munkavállalóval. Akkoriban még csak gyermekpelenkákat készítettek, majd amikor megérkezett Magyarországra az intim higiénés gyártósor, a bázis munkaerőlétszáma több mint a háromszorosára nőtt. Jelenleg 1300 munkavállaló dolgozik Csömörön, és a cég Always, Naturella, Tampax, Discreet márkáinak 450 különböző változatát készítik. A gyár Európán kívül jelen van még Japánban, Kínában, az Amerikai Egyesült Államokban, Közép- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában és Új-Zélandon. Jelentős a kibocsátása, de a cég ezt érzékeny információként nem kívánta nyilvánosságra hozni.

Azt azonban érzékeltették, hogy az Egyesült Államokon kívül szinte minden nő a Magyarországon gyártott Tampax terméket használja a nehezebb napokon, a gyár kibocsátása napi szinten kétmilliárd felhasználó életét könnyíti meg.

A cég itthon az Always márkával több mint 50 százalékos részesedéssel piacvezetőnek számít az intim higiénés területen, de például tamponban a versenytárs sokkal erősebb. A Tampax hazai részesedése nyolc százalék körüli, de a cég most nagyon erősen dolgozik a markánsabb megjelenéssel a pozíciójának javításán. Van némi keresnivalója a piacon, például Portugáliában egy évtizedes munkával sikerült megverni a versenytársat. (A nagy eltérés abban rejlik, hogy a J&J o.b.-ja natúr, ujjal felhelyezhető tampon, míg a P&G egy eddig műanyag, most már papírból készült eszközzel segít annak érdekében, hogy a kúp ne érintkezzen a kézzel. Azokban az országokban, ahol a nők a „piacra lépésük” pillanatában ezzel találkoznak, ott az applikátoros termék vezet, mindenhol máshol a versenytárs.)

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a piac jellemzően az intimbetétek felé billent. Itthon a piaci forgalom 75 százalékát a betétek teszik ki, és mindössze 20 százalékot a tamponok. A maradék öt százalék az alternatív eszközöké.

Ez utóbbiak is egyre sikeresebbek főleg a fiatal korosztálynál, mivel ők hajlandók más megoldásokat keresni a menstruációs kényelmetlenségek megoldására. Persze erre is van válasza a P&G-nek, amelyhez a csömöri gyárnak is van köze. Elsőként az angol piacon vezették be (még tesztjelleggel) a mosható, többször használható intim higiénés fehérneműt (hivatalosabb, de unszimpatikusabb nevén pelenkát), ami nem más, mint egy slim fit, elasztikus, selyem hatású bugyi, amely alul nedvszívó betéttel varrott. Ezt a terméket egyelőre itthon csomagolják, de ha a kereslet beindul, van rá lehetőség, hogy a gyártósor Magyarországra kerüljön. Ez a termék egyelőre ingoványos terület, hiszen a női higiénét ötvözi a fehérneműdivattal, és a P&G nem a női konfekcióiról ismert.

Ráadásul ezen termékek ára is borsos, arról nem is beszélve, hogy egy nőnek ezekből a termékekből egyszerre alsó hangon hat kell, hogy átvészelje velük a nehezebb napokat. Ennek ellenére ez az alternatíva is megtapadhat az intim higiénés piacon, csakúgy, mint például a ma divatos többször használatos kehely.

A piac bővülése kimondatlanul is a Föld népesedésének növekedésével függ össze, ma már a távol-keleti országokban, így Kínában is egyre többen engedhetik meg maguknak az intim higiéniás termékeket.

Ugyanakkor a több évtizedes felvilágosító és szociális munka ellenére is nagy még az úgynevezett menstruációs mélyszegénység. A P&G (piaci helyzeténél fogva) egyre nagyobb forrásokat fordít a nők helyzetének javítására. Ám például itthon öt nőből egy finoman szólva is komoly edukációra és támogatásra szorul. Ebben például jelentős hatékonyságnövelésre lenne szükség.

Fotó: Procter & Gamble

A cég a termékinnovációra is komoly hangsúlyt fektet a fenntarthatóság jegyében. Az Always Discreet külső csomagolása száz százalékban újra felhasználható tanúsítvánnyal rendelkező papírból készül, az Always Platinum külső csomagolása száz százalékban újrahasznosított műanyagot (PCR) tartalmaz, az Always Cotton protection külső csomagolása pedig teljesen újrahasznosított papírból készül. Idén a Tampax műanyag applikátorát is papírra cserélték, így a márka mostantól száz százalékban műanyagmentes verzióban is elérhető, amely így évente 7,5 millió PET-palacknak megfelelő műanyagmegtakarítást jelent Európában.

Borítókép: A cég csömöri gyárában a kezdetekkor gyermekpelenkákat készítettek, ma már több száz különböző változatát állítják elő a női higiénés termékeknek (Fotó: Procter & Gamble)