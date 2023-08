A körforgásos gazdaság a jövőnk

– Július 1-jén elstartolt a Mohu Mol hulladékgazdálkodási koncessziója, amelyben régiókoordinátorként vesznek részt. Mik az eddigi tapasztalataik?

– Noha minden kezdet nehéz, de nagyobb zökkenőktől mentes volt az átállás. Azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat egy ilyen rendszer átalakításakor. Miként országszerte tapasztalható, a DTKH Nonprofit Kft. eddigi szolgáltatási területén mi is a korábban megszokott időpontokban és gyakorisággal szállítjuk el a lakossági és intézményi kommunális, szelektív csomagolási és zöldhulladékot.

– Mi pontosan a feladatuk a megújult rendszerben?

– A hat régiókoordinátornak, így vállalatunknak is az az elsődleges feladata, hogy az uniós és hazai szabályoknak, valamint a Mohu Mol útmutatásának megfelelően fenntarthatóan, előkezelésre minél alkalmasabb módon gyűjtse a hulladékot, amely ezt követően újra feldolgozható. Emellett mi látjuk el a régiós ügyfélszolgálatok, a begyűjtési és szállítási folyamatok irányítását, míg a teljesítmény kontrollját, ellenőrzését már a Mohu Mol társasággal együtt végezzük.

– Ön tizennyolc éve tevékenykedik a hazai hulladékgazdálkodásban. Hogyan látja, miért volt indokolt a szektor megújítása?

– Bár az elmúlt évtizedekben jelentős strukturális és infrastrukturális változások mentek végbe, illetve fontos fejlesztések valósultak meg ágazatunkban, azt is látni kell, hogy még mindig igen szétaprózódtak a kapacitások, illetve a műszaki tartalom. Elérkeztünk tehát ahhoz a pillanathoz, amikor nagytérségi rendszert kell kiépíteni annak érdekében, hogy minden szempontból jól működő, eredményes és fenntartható hulladékgazdálkodást biztosíthassunk hazánkban, azaz egyúttal a körforgásos gazdaság is megvalósulhasson. A többi között ezt szolgálja a hazai ágazat eme gyökeres reformja is.

Az is társaságunk jelenlegi feladatai közé tartozik, hogy egységesítési lehetőségeket keressünk a Mohu Mollal és a többi régiókoordinátorral közösen – a területi, a földrajzi és az eltérő infrastruktúra-hálózat figyelembevétele és azok fejlesztési javaslata mellett.

Ezen a területen egyébként szintén komoly tapasztalattal rendelkezünk, hiszen az utóbbi években folyamatosan fejlődött vállalatunk: rengeteg szakember és erőforrás koncentrálásával nagy hulladékgazdálkodási térséget alakítottunk ki. Szerteágazó infrastruktúránk működtetése mellett jelentős szervezeti átalakításokat hajtottunk végre, valamint számos eredményes megoldást hoztunk létre az optimalizálás, a teljesítmény folyamatos növelése érdekében. Hatékony javaslatainkkal reményeink szerint e téren is nagymértékben hozzájárulunk majd a megújult hazai hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működéséhez és további fejlesztéséhez.

– Miért tartja jobbnak az új hulladékgazdálkodási rendszert?

– Egységesebb és hatékonyabb, így jobban segíti a Mohu Mol víziójában is kiemelt cél: a tisztább, fenntartható jövő, ezen belül is az Európai Unió irányelveiben meghatározott klímacélok elérését, a régió körforgásos gazdaságának megteremtését, illetve erősítését, ami egyértelműen Magyarország érdeke is.

Ahogy vállalatunk már eddig is hangsúlyozta, napjainkra egész bolygónk és a következő generációk jövője szempontjából kulcsfontosságúvá vált, hogy maximálisan takarékoskodjunk a nyersanyagokkal és az energiával, radikálisan csökkentsük az emberiség által termelt hulladékok mennyiségét, egyszersmind körforgásos gazdaságot alakítsunk ki, és ezáltal is a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük az extrém mértékű környezeti terhelést.

Szívügyünknek tekintjük a fenntartható fejlődés, a körforgásos gazdaság megteremtését és támogatását. Hiszünk abban, hogy ennek a felelősségteljes hulladékgazdálkodás az egyik legfontosabb záloga. Abban, hogy Földünk jövője a körforgásos gazdaságban, a köztisztaságellátás-biztonságban, valamint a környezettudatos szemléletben rejlik.

Társaságunk kiemelt küldetése tehát a jövő hulladékgazdálkodásának a megteremtése – ennek része az is, amelyen mi is hosszú évek óta dolgozunk, hogy a hulladékok minél nagyobb hányada nyersanyagként, erőforrásként születhessen újjá, a közvetlenül nem hasznosíthatóak pedig a lehető legkisebb arányban kerüljenek a lerakókba és az égetőkbe, illetve kiépüljön a körforgásos gazdaság.

Az új koncepcióval és rendszerrel, továbbá a vállalt beruházásokkal az a Mohu Mol szándéka, hogy hazánk képes legyen megfelelni a kijelölt uniós céloknak. A hulladékgazdálkodás terén tehát igazodunk az EU újrafeldolgozási kvótáihoz – a Mohu Mol 2040-ig eléri, hogy a teljes hazai hulladékmennyiség 65 százalékát hasznosítja, ez jelenleg 32 százalék, továbbá a feldolgozatlanul maradó, tehát zömében lerakókba kerülő hulladékok volumenét a mostani 60 százalékról 10-re csökkenti. Mindez igen jelentős és nehéz vállalás és vízió, ennek hatékony megvalósítására álláspontunk szerint a Mohu Mol képes hazánkban, hiszen a társaság rendelkezik mindazon szükséges szakmai és pénzügyi kompetenciával, amelynek révén ezt egységesen koordinálni tudja.

– A jövő hulladékgazdálkodásának a megteremtését említette. Mit ért ezalatt?

– Úgy vélem, nem csupán az a feladatunk, hogy minél több hulladék hasznosításához járuljunk hozzá és ezáltal minél kevesebb közvetlenül nem hasznosítható hulladék kerüljön a lerakókba, de arra is törekednünk kell, hogy a tevékenységünk egésze, egyebek mellett a hulladékok begyűjtése, szállítása és feldolgozása is fenntartható legyen.

A körforgásos gazdasági modell megteremtésének tehát a hulladékgazdálkodásban is a megújuló energia felhasználásával működő létesítmények és rendszerek kiépítése az egyik legfontosabb része.

Ezt hivatott támogatni az Európai Unió azon új irányelve is, miszerint 2023. december 31-ét követően a tagállamokban a háztartások élelmiszer-hulladékait (biohulladékot) is szelektíven kell gyűjteni. Ennek eredményeként az élelmiszer-maradékok kikerülnek a kommunális hulladékok közül, ezáltal pedig könnyebb lesz a vegyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, továbbá több hasznosítható anyagot nyerünk vissza, vagyis még jobban elő tudjuk segíteni a körforgásos gazdaságra való áttérést.

A fenntartható hulladékgazdálkodást ugyanis a többi között az ebből a hulladéktípusból előállított tömörített földgázzal, vagyis az úgynevezett CNG-vel működtetett hulladékszállító autók üzembe állításával, valamint olyan biogázüzemek létrehozásával teremthetjük meg, amelyeknek köszönhetően a hulladékgazdálkodás szereplői saját maguk termelhetik meg a járműparkok számára szükséges, tankolásra alkalmas tisztaságú CNG-t. Továbbá olyan napelemparkok telepítésével, amelyek révén zöldenergia segítségével, tehát energiatakarékos módon és károsanyag-kibocsátás nélkül biztosíthatjuk a létesítmények energiaigényét. E tekintetben is közösek tehát a törekvéseink a Mohu Mol Zrt.-vel.

Borítókép: Agatics Roland, a DTKH Nonprofit Kft. ügyvezetője (Fotó: DTKH Nonprofit Kft.)