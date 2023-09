Átadták az Érték és Minőség Nagydíj elismeréseket

Negyven pályázó negyvenhét pályázata, köztük egy határon túli kapta meg az idei Érték és Minőség Nagydíjat, az elismeréseket és különdíjakat csütörtökön adták át az Országházban. A kiírásra a gazdaság szinte teljes palettáját felölelő 45 főcsoportban, több mint száz témakörben lehetett jelentkezni. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a pályázat fővédnöke köszöntőjében kiemelte, az Érték és Minőség védjegy a fogyasztónak biztonságot mutat, mert egyszerre jelent értéket, tanúsított, ellenőrzött minőséget.

Hangsúlyozta, a nehéz környezetben szükségszerűen felértékelődött a piacon a védjegyek és a különböző árumegjelölések szerepe, mert lehetőséget ad arra, hogy ezek a termékek kiemelkedjenek a környezetükből.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a résztvevőket köszöntve felhívta a figyelmet arra, hogy minden évben szép számmal díjazzák a mezőgazdasághoz köthető termékeket és szolgáltatásokat. Jelezte, a gazdáknak nehéz körülmények között kell helytállniuk, ezért is avatkozott be a kormány a gabonapiaci folyamatokba. Felidézte, hogy a kelet-európai uniós tagállamokkal közösen sikerült elérni, hogy az unió importtilalmat vezetett be az ukrán gabonára és egyéb termékekre. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a tilalom határidejét meghosszabbítsák – ismertette a távirati iroda.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer alapítója kiemelte: jelenlegi gazdasági körülmények között sikernek mondható, hogy a díjazott pályázatok száma nőtt a tavalyi évhez képest, az idén 18 százalékkal több védjegyhasználatot engedélyeztek.

A nagydíjak mellett átadták az alapítók és a kiírók tanácsa tagjainak különdíjait is.

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat Vállalkozási Nívódíjat a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. kapta.

Az Innovációért Nívódíjat a Pannon Agroteh Kft. nyerte el a Marha-varázs szarvasmarhatrágya-briklett mikroelemekkel című pályázatával.

A Digitalizációért Nívódíj idei nyertese a Bastion Security Kft. az Innovatív biztonságtechnikai szolgáltatás robot- és dróntechnológiával kiegészítve című pályázatával.

Az Érték és Minőség Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat a Green-Goes Kft. Infrastrukturális és technológiai fejlesztés a Green-Goes Kft.-nél pályázata kapta.

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat Év Felfedezettje különdíjat a FANNIZERO Kft. nyerte el.

Az Ifjúságért Nívódíjat a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda érdemelte ki.

A Kárpát Hazáért Nívódíjat a Matula Média Kft. vihette haza.

A Média Nagykövete Díjat Gecse Vivien, a TV2 hírigazgatója vette át.

A Kommunikációért Nívódíjat a Hír TV Hír- és magazin műsorainak szerkesztősége, a Mediaworks Tömegmédia Divízió Aktuál Szerkesztősége és a Magyar Távirati Iroda (MTI) alkotógárdája érdemelte ki.



Borítókép: Az Érték és Minőség Nagydíj elismerések átadóünnepsége az Országház Főrendházi üléstermében 2023. szeptember 7-én. Negyven pályázó negyvenhét pályázata, köztük egy határon túli kapta a díjakat (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)