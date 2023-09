Évek óta licitálnak egymásra a spórolásban az árharcos multi kiskereskedelmi láncok

Kihívásokkal teli környezetben

A forgalmazott termékek beszerzési ára a 2022. végi–2023. eleji időszakban jelentősen megnőtt. Ekkor kimagaslóan drága volt az energia és gyenge a forint, ami az ellátási lánc minden szereplőjét érintette. A szállítói szerződések újratárgyalása a legtöbb esetben nem vezetett eredményre, amihez az is hozzájárult, hogy a beszállítók a kedvezőtlen forintárfolyam miatt sokszor jobban jártak, ha inkább külföldre adták el árucikkeiket. A beszállítói ár a teljes ár akár 70 százalékát is kiteheti, a fennmaradó 30 százalék pedig többek között a működési költségeket, például a dolgozói béreket fedezi. A kiskereskedelmi láncok költségei így jelentősen megnőttek, miközben a fogyasztói árakat igyekeztek alacsonyan tartani, így a teher egy részét átvállalni a vásárlóktól.

Fotó: OKSZT

A helyzetet tovább élezte, hogy a kötelező hatósági árazás kizárólag a kiskereskedelmi árakat fojtotta le, és nem befolyásolta a gyártók, termelők vagy nagykereskedők árképzését. Így az ársapkák költsége is az áruházláncoknál csapódott le, az árstop miatt megjelenő extra kereslet pedig más termékek elérhetőségét is befolyásolta. Így például a tejzsírt a gyártók a trappista helyett a 2,8 százalékos folyótejbe adták el, ami megdrágította a sajtokat.

Meghatározó szereplők az infláció elleni harcban

A nemzetközi kiskereskedelmi láncok az ágazati különadók, vagy a termékek után keletkezett hulladék kezeléséért fizetendő, kiugróan magas EPR-díjak ellenére is gondoskodnak a vásárlókról, akár a profit rovására is. Amint csökkenni kezdett bizonyos termékek beszerzési ára, úgy jelentek meg azok olcsóbban a polcokon. Az árharcos multik emellett mindennap átlagosan 20-25 százalékos kedvezményekkel várják a vásárlókat, saját márkás termékeikkel pedig szintén támogatják a családokat a spórolásban, akik így a magas infláció ellenére is kedvező áron juthatnak hozzá minőségi termékekhez.

A multinacionális élelmiszer-kiskereskedők az inflációellenes védőháló fenntartásába, kedvezményekbe, akciókba befektetett havi több 10 milliárd forinton túl évente 100 milliárd forintnál is többet invesztálnak bolthálózatuk fejlesztésébe, hogy áruházaik és szolgáltatásaik mindenkor megfeleljenek a vevői igényeknek. A köztük évtizedek óta fennálló verseny pedig pont azt biztosítja, hogy a vásárlók minden körülmények között a legjobb árakat és minőséget kapják.

