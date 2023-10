A fűtési szezonban is marad a rezsicsökkentés

– A most kezdődő fűtési szezonban is marad a rezsicsökkentés a magyar családoknak, akiket már 2013 óta segítenek ezzel – mondta Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán pénteken. Kiemelte, hogy a földgáztárolók töltöttsége a fűtési szezonra elérte a 97 százalékot. Ha hidegebb tél lenne, akkor is lesz elegendő gáz, az ország tárolókapacitásai jelentősek.

Kitért arra, hogy a tárca energetikai fórumsorozatot indít a kistelepülések önkormányzatainak, ezek célja a kistelepülések versenyhátrányának csökkentése, energiahatékonyságuk növelése. – A Győr-Moson-Sopron vármegyei Bágyogszováton volt az első ilyen fórum, hétről hétre minden vármegyébe eljutnak – ismertette a távirati iroda tudósítása szerint. Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány biztosítani tudja a rezsivédelmi alapot, az önkormányzatok energiaköltségeit pedig az idén 76 milliárd forinttal támogatta. A jövő évi költségvetésben az önkormányzatok rezsiterheit ennél is nagyobb összeggel, 83 milliárd forinttal kívánja segíteni a kormány.

– Az energiaválság idején a kormány senkinek sem engedte el a kezét – közölte az államtitkár, hozzátéve: a magyar családokat úgy védi az állam, hogy fenntartotta a rezsicsökkentett sávot, melynek révén az unió legalacsonyabb gáz- és áramárait fizetik az érintettek.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pedig arra emlékeztetett, hogy az energiaválságban a vállalkozásokat is segítették, számos energiamegtakarítást eredményező beruházást támogattak.