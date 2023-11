Csaknem negyvenmilliárdos beruházást hoz Jászfényszarura egy kínaí vállalat

A Zhejiang Shuanghuan Driveline kínai járműipari vállalat nagyjából 39 milliárd forintos beruházásának eredményeként 450 új munkahely jön létre Jászfényszarun – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a cég elektromos autókhoz fog alkatrészeket gyártani a városban, ez már a jövő év első negyedében megkezdődik, ezzel párhuzamosan pedig új üzemcsarnok építését is tervezik. A mintegy 39 milliárd forintos beruházást az állam hétmilliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva 450 új munkahely létrehozásához.

A tárcavezető beszédében kiemelte, hogy a Zhejiang Shuanghuan Driveline piacvezető lesz Európában az elektromos autók motorjaihoz szükséges fogaskerekek és tengelyek gyártásában.

Tehát itt van egy újabb kínai beszállító, amely a nagy nyugati vállalatokat, a Teslát, a Volvót és a Scaniát fogja ellátni. Mindebből látszik, mekkora butaságot beszélnek és mekkora károkat okozhatnak azok az európai politikusok, akik a kínai és az európai gazdaság szétválasztásának szükségességéről beszélnek

– szögezte le. „A helyzet az, hogy a kelet-nyugati együttműködés a valóságban, a mindennapi életben, a gazdaságban folyamatosan erősödik” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az ezért felelős szereplők ebben nem veszélyt, hanem lehetőséget látnak.

Így vagyunk ezzel mi, magyarok is. A kelet-nyugati együttműködésben nem veszélyt, hanem hatalmas lehetőséget látunk. Nem a Kínával való együttműködés a veszélyes, hanem annak a hiánya

– mondta.

Úgy vélekedett, hogy a következő időszakban azon országok lesznek sikeresek, amelyek megértik, hogy Kelet és Nyugat együttműködését erősíteni kell. Ennek kapcsán kitért arra is, hogy a magyar–kínai gazdasági együttműködés rekordjai évről évre dőlnek meg. Magyarország Kína első számú beruházási célpontja Közép-Európában, a kelet-ázsiai ország pedig idén már hazánk második legfőbb importforrása Németország után – sorolta.

Magyarországé a kontinens legversenyképesebb beruházásösztönzési rendszere, és az is fontos, hogy a kormány képes ellenállni mindenfajta külső nyomásgyakorlásnak – fogalmazott.

Soha nem fogjuk elfogadni azt, hogy valaki kívülről akarja nekünk megmondani, ide milyen beruházás jöhet, vagy milyen nem. Önök egészen biztosak lehetnek abban, hogy itt önöket semmifajta diszkrimináció nem fogja érni. Mi tisztelettel tekintünk minden, Kínából és bárhonnan máshonnan Magyarországra érkező beruházásra

– üzente a kínai vállalatvezetőknek, kívánatosnak nevezve az újabb beruházásokat.

Szintén pénteken jelentette be a tárcavezető, hogy a kormány részben a déli országrészre, részben Szolnokra és térségére állítja az elkövetkező időszakban a beruházásösztönzési rendszer fókuszát. Szijjártó Péter a városban rendezett gazdasági konferencián tartott beszédében hangsúlyozta, hogy új világrend van születőben az utóbbi években. A szankciókkal kapcsolatban úgy fogalmazott: jól lábon lőttük az európai gazdaságot a szankciókkal, hozzátette, hogy minden nehézség ellenére ugyanakkor tavaly a magyar gazdaság a valaha volt legsikeresebb évét produkálta, amikor is megdőlt a beruházások, az export és a foglalkoztatottság rekordja is, és idén újabb csúcsok várhatók.

A tavalyi 6,5 milliárd eurónyi beruházási rekord után idén 13 milliárd euró körül alakul ennek az értéke, míg az exportteljesítményben 6-10 százalékos növekedésre lehet számítani, illetve továbbra is realitás a teljes foglalkoztatottság hazánkban.

– sorolta.

Kitért arra is, hogy a meghirdetett beruházásösztönzési rendszerben 1159 céget segítettek 300 milliárd forint értékben, aminek nyomán összesen 800 milliárd forintnyi beruházás jött létre, 253 ezer munkahelyet megóvva. Hozzátette, hogy a koronavírus-járvány követően hasonló volt a helyzet az ukrajnai háború kitörésekor, amikor az egekbe szöktek az energiaárak. Erre reagálva a kormány támogatási programot jelentett be a vállalatok energiafüggetlenségének megerősítése érdekében.

A Gyármentő programban 143 cég részesült 150 milliárd forintban, aminek nyomán 396 milliárd forint értékben jöttek létre megújulóenergia-beruházások, bebiztosítva mintegy 69 ezer munkahelyet.



Leszögezte, hogy ezért Magyarországnak Európa legversenyképesebb beruházásösztönzési rendszerét kell működtetnie. Üdvözölte, hogy a hazai rendszer tavaly több beruházást kezelt, mint a másik három visegrádi országé, és részletezte azt is, hogy milyen módosításokat hajtottak végre a hatékonyság növelése érdekében az utóbbi időszakban.

Remélem, hogy a változtatások segítenek majd abban, hogy a beruházási intenzitás Magyarországon fennmaradjon

– fogalmazott.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 12,6 százalék volt a munkanélküliség 2010-ben, míg ma 5,3 százalék, az ipari termelés értéke pedig 1200 milliárd forintról 3000 milliárdra nőtt ez idő alatt. 2014 óta már harminc nagyberuházást támogattak helyben, ami 260 milliárd forint értékben indukált beruházásokat, valamint a pandémia alatt is 48 cég kapott segítséget, amelyek így 34 milliárd forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket.



És ha minden jól megy, polgármester úr is beleegyezik, akkor viszonylag hamarosan fogunk tenni egy bejelentést egy új nagyberuházásról, amely Szolnoknak érkezik, és a modern iparhoz, a jövő évszázad iparához tartozik

– árulta el.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)