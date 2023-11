Jövőre négy háromnapos hosszú hétvégénk is lesz, kapásból az év első napjának köszönhetően, ugyanis január 1-je munkaszüneti napnak számít. 2023. december 30-tól január 1-ig tart az első háromnapos hosszú hétvége. Kegyes lesz a tavasz is, ugyanis március 15. péntekre esik, így újabb három nap gondtalan pihenés ígérkezik. Ezt követi május 18–20., ami szombat, vasárnap, hétfő, majd november 1–3-án is lesz egy háromnapos minivakáció, ugyanis november 1-je ezúttal pénteken lesz.